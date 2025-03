Assassin's Creed Shadows : 3 millions de joueurs annoncés, mais toujours pas de chiffres de ventes

Assassin's Creed Shadows continue encore et toujours, puisque Ubisoft s'est fendu d'un message sur ses différents réseaux sociaux pour annoncer 3 millions de joueurs, une semaine après le lancement de son titre. Mais dans son messsage, Ubisoft va un peu plus loin cette fois-ci, en révélant que Assassin's Creed Shadows est devenu la deuxième meilleure vente de l'histoire de la franchise pour le jour de sa sortie, étant donné que As sassin's Creed Valhalla ne cèdera pas sa place aussi facilement. Il est aussi décrit que réalisé que AC Shadows est le meilleur démarrage de tous les jeux Ubisoft sur le PlayStation Store, tandis que la communauté a déjà passé plus de 40 millions d'heures à s'aventure dans le magnifique open world du jeu.



Le succès populaire pour







Si l'on peut se réjouir d'un tel succès pour ce jeu qui aura connu de nombreux obsctacles sur sa route, il demeure une grande inconnue : le nombre de ventes réelles. Pourquoi Ubisoft communique sur le nombre de joueurs au lieu des ventes habituelles ? Pour certains, c'est une stratégie pour noyer le poisson et ne pas montrer que le jeu ne performe pas suffisamment. Si l'on en croit certains revendeurs qui ont pris la parole sur Twitter, il se serait écoulé entre 100 000 et 120 000 exemplaires du jeu en France, uniquement en version physique, et en une seule semaine, ce qui est un énorme succès. A titre de comparaison, c'est le triple des ventes d'Avatar Frontiers of Pandora et Star Wars Outlaws, mais c'est aussi le nombre de ventes d'Astro Bot dans l'Hexagone depuis sa sortie en septembre dernier.



Selon nos informations, sur Steam, il s'est vendu environ 507 000 copies d'Assassin's Creed Shadows, quand on sait que le ratio Consoles / PC se chiffre à 73% vs 27%. On constate aussi que c'est en Chine que les ventes ont été les plus importantes avec 26.4% de parts de marché, suivi par les Etats-Unis avec 20.4%, puis on chute à 6.4% avec la Russie. Le Japon en revanche est un pays qui a boudé le jeu d'Ubisoft avec seulement 17 700 exemplaires vendus en une semaine. C'est effectivement un flop, mais les controverses n'auguraient rien de bon au pays du Soleil-Levant.