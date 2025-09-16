Assassin's Creed Shadows : le DLC "Awaji" s'ouvre sur une séquence en 2D façon Prince of Persia

Alors que Sony Interactive Entertainment se prépare à la sortie de Ghost of Yotei, du côté d'Ubisoft, on a décidé de publier le premier DLC pour Assassin's Creed Shadows. Baptisé "Traque sur Awaji" et développé par Ubisoft Bordeaux, ce contenu scénaristique en plus propose environ 10h de jeu supplémentaire et se concentre sur la poursuite de Naoe et Yasuke sur l’île d’Awaji. La narration reprend après la fin du jeu principal et nécessite donc d’avoir terminé l’histoire initiale pour accéder à cette nouvelle région. Mais ce DLC surprend dès sopn introduction en optant pour une séquence en scrolling horizontal, hommage assumé à Prince of Persia, aux spin-offs Assassin’s Creed Chronicles, et à des titres indépendants comme Limbo ou Inside du studio Playdead. Un choix audacieux dans un univers habituellement pensé pour l’open-world et la 3D dynamique. Cette approche rétro-futuriste et volontairement stylisée, va plus loin en proposant un rendu spectacle de marionnettes japonais, qui illustre bien la propagande de Kimura Yukari, qui n'est autre l'antagoniste principale de l’extension.









Cette section introductive ne se limite d'ailleurs pas à un clin d’œil nostalgique, elle a aussi pour but de familiariser rapidement les joueurs avec l’île d’Awaji, totalement séparée de la carte principale, tout en offrant un aperçu narratif essentiel : les enjeux locaux, la présence de Yukari et les premières indications sur le sort de la mère disparue de Naoe. Côté gameplay, le DLC transforme temporairement le gameplay du jeu d'origine avec ses sections d’infiltration et ses séquences de plateforme par des combats adaptés en 2,5D, avec des zones à embranchements, et des interactions narrativement réactives selon les actions du joueur. De quoi relancer une certaine hype autour du jeu, sorti il y a quelques mois.















