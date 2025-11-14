Dragon Ball Z Sparking Zero : la version Switch 2 s'offre un nouveau trailer pour sa sortie

Dragon Ball Z Sparking Zero est une réalité et lâché en ce jour dans la nature.

Après plus d'un an d'attente, la version Switch 2 deDisponible dès maintenant en éditions, Dragon Ball Z Sparking Zero met en avant un roster gargantuesque de, issus des arcs Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT ainsi que de plusieurs films, plus besoin de vous faire un dessin. Bien sûr, on retrouvera les mêmes modes de jeu, mais cette version Switch 2 tirent parti desavec des commandes par gyroscopie permettant de déclencher les attaques en mimant le geste, chose que les enfants vont adorer. Le reste, c'est déjà connu et on vous renvoie vers notre test de l'époque. Certains disent qu'on s'est emballé, nous, on assume.