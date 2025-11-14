Après plus d'un an d'attente, la version Switch 2 de Dragon Ball Z Sparking Zero est une réalité et lâché en ce jour dans la nature. Disponible dès maintenant en éditions Standard, Deluxe et Ultimate, Dragon Ball Z Sparking Zero met en avant un roster gargantuesque de plus de 180 personnages, issus des arcs Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT ainsi que de plusieurs films, plus besoin de vous faire un dessin. Bien sûr, on retrouvera les mêmes modes de jeu, mais cette version Switch 2 tirent parti des Joy-Con avec des commandes par gyroscopie permettant de déclencher les attaques en mimant le geste, chose que les enfants vont adorer. Le reste, c'est déjà connu et on vous renvoie vers notre test de l'époque. Certains disent qu'on s'est emballé, nous, on assume.
Dragon Ball Z Sparking Zero › Vidéos ›
Dragon Ball Z Sparking Zero : la version Switch 2 s'offre un nouveau trailer pour sa sortie
Dragon Ball Z Sparking Zero
Jeu : Baston
Editeur : Bandai Namco Entertainment
Développeur : Spike Chunsoft
11 Oct 2024
11 Oct 2024
11 Oct 2024
14 Nov 2025
14 Nov 2025
Dragon Ball Z Sparking Zero : écran scindé pour tous les stages, équilibrage et bugs corrigés, la MAJ que tout le monde attendait
Dragon Ball Z Sparking Zero : les perso de Dragon Ball Daima en DLC dévoilés, vous allez être surpris !
Dragon Ball Z Sparking Zero : écran scindé pour tous les stages, équilibrage et bugs corrigés, la MAJ que tout le monde attendait
Dragon Ball Z Sparking Zero : les perso de Dragon Ball Daima en DLC dévoilés, vous allez être surpris !
