Dragon Ball Z Sparking Zero : les perso de Dragon Ball Daima en DLC dévoilés, vous allez être surpris !

Puisque la nouvelle série animée Dragon Ball Daima est au coeur de toutes les discussions, que ce soit sur les topics ou sur les réseaux sociaux, Bandai Namco Entertainment a décidé de révéler quels seront les personnages qui viendront enrichir le roster de Dragon Ball Sparking Zero. Après Goku Mini qui était accessible pour les personnes qui avaient précommandé le jeu, on apprend que Vegeta Mini et le démon Glorio sont les prochains à nous montrer leurs plus belles attaques. Attention, d'autres protagonistes issus de Daima arriveront dans d'autres DLC, mais d'ici là, on aura les autres noms des invités surprises issus du film Dragon Ball Super : Super Hero, en plus de Gamma 1 et Gamma 2.