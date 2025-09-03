JeuxActuJeuxActu.com

Dragon Ball Z Sparking Zero : plus de 4 min de vidéo pour les versions Switch 1 & 2

Dragon Ball Z Sparking Zero : plus de 4 min de vidéo pour les versions Switch 1 & 2

Le 14 novembre 2025, les fans de Dragon Ball pourront mettre la puissance de leurs héros préférés directement dans leurs mains avec la version Nintendo Switch 1 et 2 de Dragon Ball Z Sparking Zero, disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Bien sûr, on retrouvera le gigantesque roster de 180 personnages, le mode "Custom Battle" afin de créer ses propres affrontements, choisir les personnages, définir les dialogues et composer des batailles sur mesure. D'ailleurs, pour ceux qui aiment partager l’action, le titre propose un multijoueur local ou en ligne, pouvant réunir jusqu’à six joueurs, promettant des affrontements dynamiques et chaotiques dignes de la saga. Et avec la gyroscopie, le jeu offrira des commandes par mouvements, permettant aux joueurs de recréer les gestes emblématiques de leurs personnages et de lancer un Kamehameha en mimant le geste avec les Joy-con. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes, tandis que la sortie officielle est calée au 14 novembre prochain.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mercredi 3 septembre 2025
17:24


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Dragon Ball Z Sparking Zero : les versions Switch 1 et 2 sont confirmées avec sa date de sortie Sorti le 11 octobre 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series, Dragon Ball Z Sparking Zero a été un succès immédiat et il était naturel que le titre de Bandai Namco Entertainment ne tente pas une sortie sur Switch et Switch 2. 01/08/2025, 08:14
Dragon Ball Z Sparking Zero : Shallot de DB Legends dans le roster, première vidéo de gameplay Ce 17 juin fut l'occasion pour Bandai Namco Entertainment de mettre en lumière la seconde partie de la célébration du 7e anniversaire de Dragon Ball Legends, et d'en profiter pour faire une annonce importe : l'arrivée de Shallot. 17/06/2025, 18:05

​Dragon Ball Sparking! Zero va débarquer sur Nintendo Switch 2​, les indices sont formels 29/04/2025, 17:29
Dragon Ball Z Sparking Zero : le DLC 2 consacré à Dragon Ball Daima dévoile ses personnages 21/04/2025, 17:29
Dragon Ball Z Sparking Zero : c'est désormais 5 millions de ventes, le succès continue ! 04/02/2025, 11:03
Dragon Ball Z Sparking Zero : Beast Gohan, Orange Piccolo, Cell Max, Gamma 1 & 2 dans le 1er DLC 17/01/2025, 16:18


Dragon Ball Z Sparking Zero

Jeu : Baston
Editeur : Bandai Namco Entertainment
Développeur : Spike Chunsoft
11 Oct 2024
11 Oct 2024
11 Oct 2024
14 Nov 2025
14 Nov 2025

à ne pas manquer
voir la vidéo J'ai fini COBRA (Microids) : un jeu fauché, sans argent ni talent 😔​ (TEST + NOTE + GAMEPLAY 4K) voir la vidéo
J'ai fini COBRA (Microids) : un jeu fauché, sans argent ni talent 😔​ (TEST + NOTE + GAMEPLAY 4K)

Les vidéos
 
Dragon Ball Z Sparking Zero : écran scindé pour tous les stages, équilibrage et bugs corrigés, la MAJ que tout le monde attendait
Dragon Ball Z Sparking Zero : les perso de Dragon Ball Daima dévoilés, vous alle Dragon Ball Z Sparking Zero : les perso de Dragon Ball Daima en DLC dévoilés, vous allez être surpris !
Dragon Ball Z Sparking Zero : un nouveau trailer avec des bouts de l'opening ded Dragon Ball Z Sparking Zero : un nouveau trailer avec des bouts de l'opening dedans
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres Trailers