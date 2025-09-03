Dragon Ball Z Sparking Zero : plus de 4 min de vidéo pour les versions Switch 1 & 2

Le 14 novembre 2025, les fans de Dragon Ball pourront mettre la puissance de leurs héros préférés directement dans leurs mains avec la version Nintendo Switch 1 et 2 de Dragon Ball Z Sparking Zero, disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Bien sûr, on retrouvera le gigantesque roster de 180 personnages, le mode "Custom Battle" afin de créer ses propres affrontements, choisir les personnages, définir les dialogues et composer des batailles sur mesure. D'ailleurs, pour ceux qui aiment partager l’action, le titre propose un multijoueur local ou en ligne, pouvant réunir jusqu’à six joueurs, promettant des affrontements dynamiques et chaotiques dignes de la saga. Et avec la gyroscopie, le jeu offrira des commandes par mouvements, permettant aux joueurs de recréer les gestes emblématiques de leurs personnages et de lancer un Kamehameha en mimant le geste avec les Joy-con. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes, tandis que la sortie officielle est calée au 14 novembre prochain.





