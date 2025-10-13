Nous sommes à quelques semaines de la sortie de Painkiller et de façon tout à fait logique, l'éditeur Saber Interactive et Anshar Studios viennent de lancer une démo en ligne dans le cadre du Steam Next Fest, accessible dès maintenant, et ce jusqu’au 20 octobre. Seul ou en coopération jusqu’à trois joueurs, on va donc défourailler des hordes de démons avec des armes infernales comme le Stakegun et l’Electrodriver. La nouvelle bande-annonce, baptisée 'This Is Painkiller', ne fait d'ailleurs pas dans la subtilité, avec des combats brutaux, des boss titanesques, des capacités surpuissantes et cette coopération explosive. Une mise en bouche avant le lancement officiel prévu le 21 octobre 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.
Painkiller : nouveau trailer et nouvelle démo jouable, la sortie approche
Painkiller : sortie le 9 octobre 2025, voici un nouveau trailer bien énervé... Painkiller sortira le 9 octobre 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC, et bien sûr les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes. 24/06/2025, 18:58
PAINKILLER : présentation de ses armes de destruction massive Dévoilé le mois dernier lors du Future Game Show de fin mars 2025, PAINKILLER (en lettres capitales, c'est important) est de retour avec une nouvelle vidéo de gameplay. 18/04/2025, 09:39
Painkiller : un reboot complet et total et une sortie en 2025, premier trailer énervé 20/03/2025, 23:26
PAINKILLER
Jeu : FPS
Editeur : Saber Interactive
Développeur : Anshar Studios
