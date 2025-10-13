JeuxActuJeuxActu.com

Painkiller : nouveau trailer et nouvelle démo jouable, la sortie approche

Nous sommes à quelques semaines de la sortie de Painkiller et de façon tout à fait logique, l'éditeur Saber Interactive et Anshar Studios viennent de lancer une démo en ligne dans le cadre du Steam Next Fest, accessible dès maintenant, et ce jusqu’au 20 octobre. Seul ou en coopération jusqu’à trois joueurs, on va donc défourailler des hordes de démons avec des armes infernales comme le Stakegun et l’Electrodriver. La nouvelle bande-annonce, baptisée 'This Is Painkiller', ne fait d'ailleurs pas dans la subtilité, avec des combats brutaux, des boss titanesques, des capacités surpuissantes et cette coopération explosive. Une mise en bouche avant le lancement officiel prévu le 21 octobre 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.



le lundi 13 octobre 2025
