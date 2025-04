PAINKILLER : présentation de ses armes de destruction massive

Dévoilé le mois dernier lors du Future Game Show de fin mars 2025, PAINKILLER (en lettres capitales, c'est important) est de retour avec une nouvelle vidéo de gameplay. Il est question aujourd'hui de nous présenter quelques unes des armes avec lesquelles on va pouvoir faire joujou dans le jeu, sachant que leur design et leur compétences ont toujours été un point central de la licence Painkiller. Le style médiéval-satanique est respecté avec en prime quelques idées créatives qui pourrait rendre jaloux un certain DOOM (lui aussi en lettres capitales), comme le Stakegun qui lance des projectiles pour empaler les ennemis, l'Electrodriver qui envoie des shurikens à la pelle pour déchiqueter les ennemis ou bien encore le Painkiller qui n'est autre que l'arme signature de la franchise avec ces lames tournoyantes pour broyer les ennemis. Et bien entendu, on va retrouver l'arsenal de base comme le fusil à pompe, le rocket launcher, leSMG ou bien encore le Hand Cannon, une arme de poing qui permet de mieux viser même sur une longue distance grâce à son viseur.



Rappel, ce Painkiller version 2025 est développé par les Polonais d' Anshar Studios pour le compte de 3D Realms et de Saber Interactive pour une sortie programmée cet automne sur PC, PS5 et Xbox Series.