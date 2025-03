Painkiller : un reboot complet et total et une sortie en 2025, premier trailer énervé

Si vous pensiez que votre agenda 2025 en jeux vidéo n'était pas assez embouteillé, alors vous pouvez rajouter le retour de Painkiller, confirmé pour l'automne de cette année. C'est lors de la conférence Future Games Show qui vient de se dérouler qu'on a appris le retour d'une licence jadis frustueuse. En 2004, c'était le studio People Can Fly qui s'en occupait, mais en 2025, ce sont les Polonais de Anshar Studios qui cravachent dessus, sous la houlette de 3D Realms et de Saber Interactive, mais en tant qu'éditeur. On ne sait pas grand-chose du jeu à part ce premier trailer et ces screenshots officiels, mais une chose est sûre, ça va sonner bien énervé, aussi bien dans son gameplay qui s'annonce plus brutal et plus véloce qu'en termes de visuel avec cette DA si gothique. D'aucuns dirons qu'on se rapproche du DOOM des années 2020 et ils n'auront pas tort.



Sortie cet automne sur PC, PS5 et Xbox Series.