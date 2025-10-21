JeuxActuJeuxActu.com

Ninja Gaiden 4 : le trailer de lancement nous montre quand on contrôle Ryu Hayabusa

C'est aujourd'hui que sort Ninja Gaiden 4 sur PC, PS5 et Xbox Series et pour la TeamNinja de nous montrer ce qu'ils ont fait ces dernières années avec PlatinumGames. L'occasion de nous proposer le trailer de lancement, bien sanglant comme il faut, et qui nous montre des séquences avec Ryu Hayabusa, mais surtout Yakumo, un nouveau personnage qui sert de passage de témoin pour relancer la franchise. Pas certain que ça fonctionne, mais la tentative est louable. En attendant, la vidéo illustre parfaitement cette tension entre tradition et modernité, cette envie de relancer une licence qui avait été laissée de côté pendant très longtemps. On va évidemment retrouver tous les ingrédients qui ont fait le succès de la franchise, avec des combats exigeants, un gameplay ciselé et de la brutalité avec du sang, beaucoup de sang. Disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, et intégré dès aujourd’hui au Xbox Game Pass, Ninja Gaiden 4 sera testé dans nos colonnes quand on aura terminé le jeu.


le mardi 21 octobre 2025
Ninja Gaiden 4

Jeu : Action
Editeur : KOEI Tecmo
Développeur : Team Ninja
21 Oct 2025
21 Oct 2025
21 Oct 2025

