Tomonobu Itagaki, le créateur de Dead or Alive et Ninja Gaiden, s'est éteint à l'âge de 58 ans

Le monde du jeu vidéo pleure ce matin la disparition de Tomonobu Itagaki, figure emblématique de l’industrie japonaise, connu pour avoir donné vie à des licences cultes comme Dead or Alive et Ninja Gaiden. Le concepteur est décédé à l’âge de 58 ans, des suites d’une maladie, comme l’a indiqué une publication sur son compte Facebook. L’annonce survient quelques jours seulement avant la sortie très attendue de Ninja Gaiden 4. Drôle de coïncidence...





Né au Japon le 1er avril 1967, Itagaki rejoint Tecmo en 1992 en tant que programmeur sur Tecmo Super Bowl. Très vite, il se distingue par son approche originale du gameplay et son sens du spectacle dans le design des combats. En 1996, il dirige la conception du jeu Dead or Alive, la réponse de Tecmo au succès de Virtua Fighter de SEGA et qui deviendra la licence que l'on connait tous aujourd'hui. Le jeu se démarque par sa jouabilité nerveuse, ses mouvements spectaculaires et sa mise en avant de personnages féminins charismatiques, souvent dénudées aussi, des éléments qui deviendront la signature d’Itagaki. Au fil des années, il supervise de nombreux titres de la série Dead or Alive, notamment Dead or Alive 2 (1999), Dead or Alive 3 (2001) et Dead or Alive 4 (2005). En parallèle, il relance Ninja Gaiden en 2004 sur Xbox, donnant à la série un nouveau souffle et confirmant sa réputation de maître de l’action exigeante et spectaculaire.









Si Tomonobu Itagaki est reconnu pour son talent créatif, sa carrière n’a pas été exempte de controverses, puisqu'il a été au centre de plusieurs litiges judiciaires, dont une plainte pour harcèlement en 2006, pour laquelle il a été déclaré innocent, et un différend en 2008 avec le président de Tecmo, Yoshimi Yasuda, autour de primes et de diffamation. Ces affaires n’ont toutefois jamais éclipsé ses réalisations et son influence dans l’industrie. Itagaki-san a également entretenu une image publique de “rock star du jeu vidéo”, adoptant lunettes noires et franc-parler, et cultivant des rivalités médiatiques, notamment avec Katsuhiro Harada, le créateur de la franchise Tekken. Si certains conflits étaient exagérés pour le marketing, ils reflétaient aussi son caractère entier et sa volonté de défendre ses créations.





En 2008, Tomonobu Itagaki quitte Tecmo pour fonder Valhalla Game Studios, avec l’ambition de développer des jeux d’action plus spectaculaires, mais non mons exigeant. Le projet majeur de ce studio est Devil’s Third, un titre mêlant combats rapprochés et fusillades, présenté à l’E3 2010. Après plusieurs rebondissements éditoriaux, le jeu sort finalement sur Wii U en 2015. Malgré un accueil critique catastrophique, Tomonobu Itagaki ne baisse pas les bras et tente toujours de repousser les limites du gameplay et de l’action vidéoludique. Dans les années suivantes, il tente de revenir sur le devant de la scène, notamment avec un projet de MMORPG nommé Warrior en 2022 sous la bannière d’Apex Game Studios, mais aucun de ces projets ne s'est concrétisé par la suite. Il laisse derrière lui un héritage, une façon de concevoir les choses et une lettre d'adieu émouvante.







Message d'adieu de Tomonobu Itagaki



La flamme de ma vie est sur le point de s’éteindre.



Si ce message a été rendu public, c’est que le moment est enfin venu.

Je ne suis déjà plus de ce monde.

(Ce dernier message a été confié à une personne qui m’est chère.)



Ma vie n’a été qu’une succession de combats.

J’ai continué à gagner.

Et j’ai aussi causé bien des soucis.



Je suis fier d’avoir suivi mes convictions et mené mes batailles jusqu’au bout.

Je n’ai aucun regret.



Je ressens seulement une profonde tristesse de ne pas avoir pu offrir une nouvelle œuvre à tous mes fans.

Je vous demande pardon.



C’est ainsi.

Itagaki Tomonobu





