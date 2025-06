Ninja Gaiden 4 : nouveau trailer et date de sortie pour le jeu de PlatinumGames

Sans nouvelle de lui depuis janvier 2025, Ninja Gaiden 4 n'a pas manqué de faire acte de présence lors du Xbox Games Showcase dédié au Summer Game Fest, au travers d'un nouveau trailer qui a révélé la date de sortie. C'est donc le 21 octobre prochain qu'on pourra retrouver Yakumo et Ryu Hayabusa trancher des démons en rythme. Si Yakumo est le nouveau héros de cette ère cyber-démoniaque, il reste un ninja prodige formé dans l’ombre du légendaire Ryu Hayabusa. La filiation avec Ryu n’est pas juste symbolique : le trailer distille plusieurs indices sur un lien narratif mystérieux, un passé lourd à porter, et peut-être même un futur à écrire à deux…



Côté gameplay, Ninja Gaiden 4 fait dans la haute voltige. On sent tout de suite la patte Team Ninja pour la précision des frappes, combinée à la folie chorégraphique de PlatinumGames. Résultat : des combats ultra dynamiques, des transitions d’armes à la volée, et une fluidité qui flirte avec l’insolence. On apprend que le Bloodbind Ninjutsu est de retour, encore plus sauvage, pour désintégrer ses ennemis dans une gerbe de sang mystique. Les arts Ninpo sont également toujours là, eux aussi flamboyants (mention spéciale à l’invocation de dragon). Un système de switch d’armes en temps réel, qui pousse à l’agressivité maîtrisée, et évidemment, des boss titanesques, aux patterns impitoyables et à la mise en scène soignée.



Ninja Gaiden 4 sortira le 21 octobre 2025, sur Xbox Series X|S, PS5 et PC.