Ninja Gaiden 4 : Team Ninja s'allie à PlatinumGames pour ressusciter la licence, premier trailer

Ryu Hayabusa n'est donc plus dans ce Ninja Gaiden 4, c'est désormais au tourde Yakumo de prendre le relais. Yuji Nakao, qui occupe le poste de producteur et de game director sur Ninja Gaiden 4, a cependant confirmé que Ryu Hayabusa sera tout de même dans le jeu et qu'il sera également jouable. De quoi rassurer les fans qui n'auraient sans doute pas laisser passer cet affront.

Sur le site Xbox Wire, on apprend que "le président de Koei Tecmo, Hisashi Koinuma et le PDG de PlatinumGames, Atsushi Inaba, entretiennent une relation étroite" et "qu'avec le soutien dePhil-san [Phil Spencer, CEO de Microsoft Gaming], les trois entreprises ont pu franchir une étape cruciale pour créer ce tout nouveau Ninja Gaiden." C'est d'ailleurs Xbox Game Studios qui va se charger de l'édition du jeu, et donc de sa communication, sachant que même si le titre est multi plateforme, il sera day one sur le Game Pass. Concernant l'histoire, il est annoncé qu'il s'agira de la suite de Ninja Gaiden 3, avec un Tokyo qui n'est plus vraiment reconnaissable, avec une esthétique bien plus cyberpunk, et qui va permettre de faire émerger un nouveau héros.