On a testé les Super Pocket : des consoles portables rétro, pas chères et plug & play, un vrai bonheur

Les consoles portables ultra-puissantes font sensation, mais elles ont un prix : la ROG Xbox X de Microsoft en est l’exemple parfait. Sortie récemment, cette « Xbox portable » est en réalité un PC surcouché d’une interface Xbox. La puissance est là certes, mais l'expérience est bridée par Windows 11, sans compter que l’écran n’est pas OLED, les bordures sont très larges et l'interface reste encore en phase de bêta. À 900€ sans le chargeur (près de 1000 € au total), cette console ne s’adresse pas à tous, malgré son potentiel. Face à cette démesure, le rétro-gaming propose une alternative accessible et charmante. Blaze Entertainment, via sa gamme Super Pocket, redonne vie aux classiques des années 80 et 90. Technos, Data East, Atari, Taito, Capcom et NeoGeo sont à l’honneur avec des consoles plug-and-play, compactes et colorées, dont les cartouches sont interchangeables et compatibles avec les Evercade. Le prix ? Plutôt modeste, avec une étiquette de 59€, avec des cartouches supplémentaires Evercade qu'on peut acheter aux alentours de 25€.



Chaque console possède son identité visuelle et un nombre de jeux intégré variable — de 12 à 18 titres selon les licences — en fonction sans doute des droits d’édition acquis. Contrairement à certaines machines chinoises basées sur l’émulation illégale, ces consoles respectent les droits des éditeurs et sont d'ailleurs soutenues par ces derniers. Le point fort de ces consoles réside dans l’expérience de jeu, avec cette convivialité immédiate : plug-and-play, autonomie suffisante pour plusieurs heures de jeu, et ergonomie adaptée aux mains des enfants. L’écran est certes pas assez grand, mais les consoles proposent plusieurs modes d’affichage, dont le « pixel parfait » et des nuances simulant les écrans cathodiques, recréant l’atmosphère rétro avec fidélité. Entre la ROG Xbox X et les Super Pocket, on a d’un côté la démesure moderne, et de l’autre la nostalgie intelligente, simple et efficace. Blaze Entertainment réussit à rappeler que le jeu portable peut être fun, abordable et immédiatement jouable, tout en respectant les classiques.

Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mardi 21 octobre 2025
