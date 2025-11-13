Black Friday VPN : taillé pour le gaming, Surfshark n’a jamais été aussi abordable

Si vous attendiez le bon moment pour vous abonner à un VPN, il est enfin arrivé. Pour ce Black Friday, Surfshark frappe fort avec des formules proposées à des prix attractifs. En ce moment, l’offre Starter passe notamment à 1,99 € par mois pendant deux ans, avec trois mois gratuits, tandis que Surfshark One, qui ajoute un antivirus et des outils de sécurité, tombe à 2,19 € par mois pendant deux ans, là aussi avec trois mois offerts.





Surfshark One est l’option à choisir si vous souhaitez bénéficier de la protection la plus complète. En plus du VPN de la marque, elle inclut Surfshark Alert, pour savoir si votre adresse e-mail ou vos identifiants ont été compromis, et Surfshark Search, un moteur de recherche privé qui supprime trackers et personnalisation forcée. Les deux abonnements incluent des connexions simultanées illimitées, parfaites pour protéger tous les appareils d’un foyer : PC de jeu, consoles, smartphone et Smart TV. Cette flexibilité permet aux gamers de sécuriser simultanément tout leur écosystème numérique, que ce soit pour jouer, streamer ou naviguer, sans limite de matériel.





S’abonner au VPN de Surfshark à partir de 1,99€ par mois





UNE PROTECTION ACCRUE POUR LES JOUEURS

Un VPN comme Surfshark est très pratique pour protéger vos données personnelles et masquer votre identité numérique puisqu’il permet de masquer votre IP réelle. En vous connectant à des serveurs entièrement chiffrés, vous êtes ainsi protégé contre différents types de menaces. On peut par exemple citer les attaques DDoS qui consistent à surcharger votre bande passante de données pour provoquer des déconnexions. Les tchats vocaux et écrits dans les jeux peuvent également être le théâtre de comportements toxiques. Le VPN contribue à préserver votre anonymat, dissimulant votre emplacement réel et vos informations personnelles. La fonction Alternative ID offre même un niveau de protection supplémentaire en créant une identité virtuelle pour sécuriser vos e-mails et informations sensibles renseignées sur vos différents comptes de jeu. Plus largement, Surfshark chiffre l’intégralité de votre trafic. Cela garantit que vos identifiants, mots de passe et informations personnelles restent protégés, même sur des réseaux ouverts, comme celui d’un hôtel, une résidence étudiante ou d’un aéroport.



RÉDUCTION DE LA LATENCE ET STABILITÉ DE CONNEXION

Surfshark ne se contente pas de masquer votre IP : il peut aussi optimiser le routage réseau en vous connectant à des serveurs proches de ceux des jeux que vous utilisez. Cette configuration réduit la latence et améliore la stabilité de votre connexion, un atout décisif surtout si votre fournisseur d’accès bride souvent votre bande passante (throttling). Avec plus de 4 500 serveurs dans 100 pays, équipés de ports 10 Gbit/s et du protocole WireGuard, Surfshark assure des connexions rapides et fiables, même lors des pics de trafic. Le réseau RAM-only et la politique No-Logs, audités par Deloitte, garantissent quant à eux que vos informations et données personnelles sont effacées à chaque déconnexion.

Surfshark est donc la solution parfaite pour s’adonner à sa passion pour le jeu vidéo l’esprit tranquille : connexion rapide et stable, protection contre les DDoS, anonymat renforcé, sécurité sur les réseaux publics, le tout à partir de 1,99€ par mois.