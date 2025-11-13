JeuxActuJeuxActu.com

Black Friday VPN : taillé pour le gaming, Surfshark n’a jamais été aussi abordable

Black Friday VPN : taillé pour le gaming, Surfshark n’a jamais été aussi abordable

Si vous attendiez le bon moment pour vous abonner à un VPN, il est enfin arrivé. Pour ce Black Friday, Surfshark frappe fort avec des formules proposées à des prix attractifs. En ce moment, l’offre Starter passe notamment à 1,99 € par mois pendant deux ans, avec trois mois gratuits, tandis que Surfshark One, qui ajoute un antivirus et des outils de sécurité, tombe à 2,19 € par mois pendant deux ans, là aussi avec trois mois offerts.


Surfshark One est l’option à choisir si vous souhaitez bénéficier de la protection la plus complète. En plus du VPN de la marque, elle inclut Surfshark Alert, pour savoir si votre adresse e-mail ou vos identifiants ont été compromis, et Surfshark Search, un moteur de recherche privé qui supprime trackers et personnalisation forcée. Les deux abonnements incluent des connexions simultanées illimitées, parfaites pour protéger tous les appareils d’un foyer : PC de jeu, consoles, smartphone et Smart TV. Cette flexibilité permet aux gamers de sécuriser simultanément tout leur écosystème numérique, que ce soit pour jouer, streamer ou naviguer, sans limite de matériel.

S’abonner au VPN de Surfshark à partir de 1,99€ par mois

Divers Jeux Vidéo

UNE PROTECTION ACCRUE POUR LES JOUEURS

Un VPN comme Surfshark est très pratique pour protéger vos données personnelles et masquer votre identité numérique puisqu’il permet de masquer votre IP réelle. En vous connectant à des serveurs entièrement chiffrés, vous êtes ainsi protégé contre différents types de menaces. On peut par exemple citer les attaques DDoS qui consistent à surcharger votre bande passante de données pour provoquer des déconnexions. Les tchats vocaux et écrits dans les jeux peuvent également être le théâtre de comportements toxiques. Le VPN contribue à préserver votre anonymat, dissimulant votre emplacement réel et vos informations personnelles. La fonction Alternative ID offre même un niveau de protection supplémentaire en créant une identité virtuelle pour sécuriser vos e-mails et informations sensibles renseignées sur vos différents comptes de jeu. Plus largement, Surfshark chiffre l’intégralité de votre trafic. Cela garantit que vos identifiants, mots de passe et informations personnelles restent protégés, même sur des réseaux ouverts, comme celui d’un hôtel, une résidence étudiante ou d’un aéroport.

RÉDUCTION DE LA LATENCE ET STABILITÉ DE CONNEXION

 

Surfshark ne se contente pas de masquer votre IP : il peut aussi optimiser le routage réseau en vous connectant à des serveurs proches de ceux des jeux que vous utilisez. Cette configuration réduit la latence et améliore la stabilité de votre connexion, un atout décisif surtout si votre fournisseur d’accès bride souvent votre bande passante (throttling). Avec plus de 4 500 serveurs dans 100 pays, équipés de ports 10 Gbit/s et du protocole WireGuard, Surfshark assure des connexions rapides et fiables, même lors des pics de trafic. Le réseau RAM-only et la politique No-Logs, audités par Deloitte, garantissent quant à eux que vos informations et données personnelles sont effacées à chaque déconnexion.

Surfshark est donc la solution parfaite pour s’adonner à sa passion pour le jeu vidéo l’esprit tranquille : connexion rapide et stable, protection contre les DDoS, anonymat renforcé, sécurité sur les réseaux publics, le tout à partir de 1,99€ par mois.


La Rédaction La Rédaction

le jeudi 13 novembre 2025
14:56

Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Test AOC AGON Pro AG276UZD 4K OLED : c'est la Rolls Royce des écrans gaming Lorsque nous avons eu le AOC AGON Pro AG276UZD entre les mains. 27 pouces, 4K QD-OLED HDR cadencé à 240Hz, on est entré définitivement dans une autre dimension. 10/11/2025, 19:47
RedMagic 11 Pro : le smartphone gaming avec watercooling à l'intérieur arrive en France Smartphone gaming avant tout, le RedMagic 11 Pro se distingue aussi par sa principale innovation : du vrai watercooling actif fonctionnel intégré dans un smartphone. 10/11/2025, 17:47

Surfshark, NordVPN, Cyberghost… Les VPN les plus adaptés pour jouer en ligne ! 23/10/2025, 09:53
On a testé les Super Pocket : des consoles portables rétro, pas cher et plug & play, un vrai bonheur 21/10/2025, 17:07
Test RedMagic 10 Air : puissant et élégant, ce smartphone gaming 8K coûte moins de 500€ 19/10/2025, 12:42
Marre du spam ? Inscrivez-vous aux bêtas de jeux avec une identité alternative grâce à cette astuce ! 08/09/2025, 11:06


Divers Jeux Vidéo
Divers Jeux Vidéo

à ne pas manquer
voir la vidéo Je note Sonic Racing Crossworlds : oui oui, il est supérieur à Mario Kart World (TEST + GAMEPLAY 4K) voir la vidéo
Je note Sonic Racing Crossworlds : oui oui, il est supérieur à Mario Kart World (TEST + GAMEPLAY 4K)

Les vidéos
 
Nintendo Switch 2 : des étuis et des sacoches de transport parfaits pour les vacances d'été
eSports World Cup : le coup d'envoi aura lieu en Arabie Saoudite, le programme d eSports World Cup : le coup d'envoi aura lieu en Arabie Saoudite, le programme dévoilé
Goldorak : l'Arabie Saoudite investit dans la licence, le nouveau dessin animé b Goldorak : l'Arabie Saoudite investit dans la licence, le nouveau dessin animé dévoile ses premiers détails
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres News