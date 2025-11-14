Ratchet & Clank Ranger Rumble : c'est le nouvel épisode et il sort sur mobile iOS et Android

Voilà une annonce que personne n'a vu venir, à savoir l'arrivée d'un nouvel épisode de Ratchet & Clank, mais destiné uniquement aux supports mobiles, à savoir iOS et Android. C'est d'autant plus troublant que le trailer démarre avec le logo PlayStation Studios, ce qui prêt à confusion, mais Ratchet & Clank Ranger Rumble est bel et bien un opus exclusivement destiné aux appareils mobiles et signe le retour des célèbres héros dans un format multijoueur en arène. Développé par le studio français Oh BiBi, spécialisé dans le mobile, Ratchet & Clank Ranger Rumble combine tir à la troisième personne et éléments de plateforme rapide.







Selon le trailer diffusé par PlayStation, les joueurs pourront incarner Ratchet et d’autres personnages emblématiques dans plusieurs modes tels que Total Rumble, une arène classique où s’affrontent les équipes ; Blast Ball, un mode orienté football ; et Bolt Rush, un mode de collecte de boulons dans des courses multijoueurs. L’histoire se déroule dans une simulation créée par le Capitaine Qwark, réunissant des héros “venus de toutes les époques et de toutes les galaxies”. Si la série a déjà connu quelques épisodes mobiles — Going Mobile (2005) et Before the Nexus (2013) — l’apposition du label PlayStation Studios sur un free-to-play mobile est en effet une première. C'est d'autant plus vrai que dans le communiqué, le studio Insomniac Games supervise le jeu, afin de garantir un lien avec l’univers canonique et la signature humoristique de la saga.









Le choix de lancer Ratchet & Clank Ranger Rumble sur mobile intervient alors que la stratégie de PlayStation dans ce domaine reste floue. Plusieurs spécialistes du mobile recrutés par la firme ont quitté l’entreprise et le studio interne Neon Koi a été fermé. Néanmoins, le département mobile reste actif sous la direction d’Olivier Courtemanche, et ce nouvel opus montre que Sony n’a pas complètement abandonné le segment. Aucune date précise n’a encore été communiquée. Les préinscriptions sont ouvertes sur le site officiel, et le jeu sera disponible gratuitement, dans un format free-to-play. On reste à l'affût.



















