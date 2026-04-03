Street Fighter 6 : la surprenante Ingrid nous montre son nouveau look et sera le dernier perso DLC de la Saison 3

La saison 3 de Street Fighter 6 arrive déjà à son terme, et Capcom a gardé une dernière surprise pour la fin, à savoir le personnage d'Ingrid. Après Sagat, C. Viper et Alex, c’est clairement le choix le plus inattendu, parce qu’Ingrid, c’est un peu un OVNI dans la série Street Fighter. À la base, elle devait apparaître dans Capcom Fighting All-Stars, un projet jamais sorti, avant d’être récupérée dans Street Fighter Alpha 3 MAX. Depuis, elle traîne cette image de personnage à part, à savoir mystérieuse, un peu insaisissable, avec des pouvoirs qui font presque penser à une magical girl. Le teaser va clairement dans ce sens, en insistant sur son côté étrange, presque cosmique, comme si elle venait d’ailleurs, tout en gardant une attitude légère, presque joueuse. Et même si on n’a pas encore vu son gameplay en détail, on peut s’attendre à quelque chose d’assez atypique, pas forcément dans les standards classiques du jeu. Quoi qu'il en soit, Ingrid devrait arriver d’ici la fin du printemps, et elle pourrait bien être le personnage le plus original de cette saison, soit une manière pour Capcom de finir sur une note un peu différente.



