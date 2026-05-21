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Screamer sort une démo gratuite mais aussi un nouveau trailer !

Screamer sort une démo gratuite mais aussi un nouveau trailer !

Screamer, c'est le jeu de course arcade de Milestone sorti en mars dernier et qui a créé la surprise par ses nombreuses qualités et sa conduite originale, inspiré des jeux de combat. Histoire de relancer l'intérêt autour de son bébé, le studio Milestone vient d’annoncer la sortie d’une démo gratuite de ce jeu de course futuriste fortement inspiré par l’univers de l’anime et des compétitions underground dystopiques. Une démo disponible dès maintenant sur PC, PS5 et Xbox Series qui permet surtout de découvrir enfin le vrai concept du jeu : un mélange entre course arcade nerveuse, affrontements agressifs et ambiance cyberpunk ultra stylisée. Cette démo permet d’accéder aux six premiers chapitres du mode histoire, centré autour de “The Tournament”, présenté comme le plus grand tournoi de courses de rue illégales jamais organisé.



L’événement est dirigé par un mystérieux personnage nommé Monsieur A et rassemble plusieurs équipes de pilotes qui cherchent autant à gagner qu’à régler leurs vieux comptes personnels. On retrouve notamment les Green Reapers, un groupe d’anciens mercenaires essayant de se reconstruire après une série d’événements ayant détruit leur équipe. Au fil de la progression, les joueurs pourront également débloquer Lavinia et son équipe des Jupiter Stormers, ainsi que plusieurs nouveaux circuits. Trois pistes sont disponibles dans cette version d’essai : Downtown Run, The Port et Stadium Olympus, toutes situées dans la mégalopole futuriste de Neo Rey, qui représente l’un des principaux environnements du jeu complet. 

 

La démo inclut également un mode Course plus classique permettant de modifier différents paramètres du gameplay afin de personnaliser complètement l’expérience, le tout jouable aussi en écran partagé. Et Milestone prépare déjà la suite, puisqu'on apprend que les premières compétitions classées en équipe débuteront à partir du 18 juin, avec l’objectif d’ajouter une vraie dimension compétitive au multijoueur en ligne de Screamer. En parallèle, le jeu bénéficie actuellement d’une réduction de 30% pendant une période promotionnelle limitée, aussi bien en version numérique qu’en magasin. Un nouveau trailer a d'ailleurs été publié à cette occasion et Milestone rappelle avoir travaillé avec plusieurs partenaires internationaux importants, notamment Polygon Pictures ainsi que Troy Baker, afin de donner au jeu une identité très marquée, autant dans sa narration que dans sa mise en scène.



Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le jeudi 21 mai 2026
16:50


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Screamer

Jeu : Course
Editeur : Milestone
Développeur : Milestone
26 Mar 2026
26 Mar 2026
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