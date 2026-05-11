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LEGO Batman LEGO Batman L'Héritage du Chevalier Noir : nouveau trailer avec "Kiss from a Rose" de Seal

LEGO Batman LEGO Batman L'Héritage du Chevalier Noir : nouveau trailer avec "Kiss from a Rose" de Seal

À quelques semaines de sa sortie, LEGO Batman L'Héritage du Chevalier Noir vient de dévoiler sa dernière grosse bande-annonce, son fameux trailer de lancement. Ce dernier se distingie d'ailleurs pour son choix musical. Parce que Warner Bros Games a décidé d’utiliser "Kiss from a Rose" de Seal, et forcément, impossible de faire plus iconique quand on parle de Batman, puisque la chanson a été le thème principal de Batman Forever, celui avec Val Kilmer. Derrière le projet, on retrouve encore une fois TT Games, le studio déjà connu pour toute la saga LEGO en jeu vidéo. Et honnêtement, ça se voit immédiatement dans la structure du jeu : humour omniprésent, cinématiques ultra dynamiques, fan service dans tous les sens et gameplay très accessible. Mais cette fois, le studio semble quand même vouloir moderniser la formule, en reprenant les mécaniques de gameplay des jeux Batman Arkham, mais dans une version beaucoup plus familiale et humoristique.

Le jeu sortira le 22 mai sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC. Une édition Deluxe sera également proposée avec plusieurs packs de contenu supplémentaires prévus après le lancement.




Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le lundi 11 mai 2026
13:36


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LEGO Batman L'Héritage du Chevalier Noir

Jeu : Action
Editeur : Warner Bros. Interactive Entertainment
Développeur : TT Games
29 Mai 2026
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