JeuxActuJeuxActu.com

Pearl Abyss (Crimson Desert) ne veut plus de CCP Games (EVE Online) et revend le studio islandais

Pearl Abyss (Crimson Desert) ne veut plus de CCP Games (EVE Online) et revend le studio islandais

En 2018, Pearl Abyss n'était pas un éditeur bien connu, et à cette date, le développement de Crimson Desert venait à peine de démarrer, mais l'éditeur sud-coréen avait fait une entrée remarquée sur la scène internationale en rachetant le studio islandais CCP Games, créateur du célèbre MMO Eve Online. Huit ans plus tard, changement de cap : l’éditeur coréen annonce la revente du studio à ses fondateurs historiques, emmenés par son dirigeant Hilmar Petursson, pour un montant de 177,132 milliards de wons coréens, soit environ 136 millions de dollars. Dans son communiqué de presse, l’entreprise explique vouloir allouer davantage de ressources à ses projets internes, portée par les performances commerciales de Crimson Desert, écoulé à 5 millions d’exemplaires en moins d’un mois — un record pour un jeu console coréen.

Pearl Abyss

Mais cette cession s’inscrit également dans un contexte financier plus large, puisque Pearl Abyss évoque des pertes d’exploitation récurrentes du côté de CCP Games, qui ont pesé sur ses résultats consolidés ces dernières années. La revente est ainsi perçue comme une décision visant à assainir les comptes du groupe, tout en réduisant une source d’incertitude. Il faut dire que depuis quelques années, le MMO EVE Online est en perte de vitesse, avec moins de joueurs impliqués. Malgré cette séparation, les relations entre les deux entités restent cordiales. Pearl Abyss souligne les enseignements tirés de cette collaboration, notamment en matière de gestion de communautés à l’échelle mondiale et d’exploitation sur le long terme de jeux en ligne ; un domaine dans lequel CCP Games fait figure de référence avec Eve Online, actif depuis plus de deux décennies. Du côté islandais, aucune réaction officielle n’a encore été formulée. Toutefois, cette transition devrait rester sans conséquence majeure sur les activités du studio. CCP Games bénéficiait déjà d’une large autonomie, et devrait poursuivre le développement et l’exploitation de son catalogue sous la direction d’Hilmar Petursson, désormais de nouveau à la tête d’une structure indépendante.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le jeudi 30 avril 2026
15:12


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

EVE Online : un récap de l'année 2022 en vidéo, la communauté mise en avant 2022 étant désormais dans le rétroviseur, nombreux sont les éditeurs et studios à faire un récapitulatif de ce qui s'est fait ces douze derniers mois. Une pratique courante et classique à laquelle CCP Games s'est plié cette année. 04/01/2023, 11:24
EVE Online : le EVE Fanfest 2023 se déroulera en même temps que le Tokyo Game Show Si le EVE Fanfest a fait son retour cette année, la prochaine édition en 2023 se veut plus ambitieuse que jamais. Au point même de changer ses dates habituelles pour se caler en frontal avec le Tokyo Game Show. 17/11/2022, 17:14

EVE Online : la grosse extension "Uprising" est disponible, un nouveau trailer pour fêter ça 15/11/2022, 16:06
EVE Online : l'extension "Uprising" tient sa date de sortie, un trailer en sus 04/11/2022, 09:48
EVE Online : des améliorations techniques arrivent, voici la liste des nouveautés 11/10/2022, 17:12
EVE Online : Uprising, le nouveau contenu narratif, détaille son contenu en vidéo 07/09/2022, 18:01


Pearl Abyss
Pearl Abyss

à ne pas manquer
voir la vidéo J'ai vu Retour à SILENT HILL : Christophe Gans m’explique ses choix (+ Project Zero, Rahan) voir la vidéo
J'ai vu Retour à SILENT HILL : Christophe Gans m’explique ses choix (+ Project Zero, Rahan)

Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres News