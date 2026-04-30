Pearl Abyss (Crimson Desert) ne veut plus de CCP Games (EVE Online) et revend le studio islandais

En 2018, Pearl Abyss n'était pas un éditeur bien connu, et à cette date, le développement de Crimson Desert venait à peine de démarrer, mais l'éditeur sud-coréen avait fait une entrée remarquée sur la scène internationale en rachetant le studio islandais CCP Games, créateur du célèbre MMO Eve Online. Huit ans plus tard, changement de cap : l’éditeur coréen annonce la revente du studio à ses fondateurs historiques, emmenés par son dirigeant Hilmar Petursson, pour un montant de 177,132 milliards de wons coréens, soit environ 136 millions de dollars. Dans son communiqué de presse, l’entreprise explique vouloir allouer davantage de ressources à ses projets internes, portée par les performances commerciales de Crimson Desert, écoulé à 5 millions d’exemplaires en moins d’un mois — un record pour un jeu console coréen.









Mais cette cession s’inscrit également dans un contexte financier plus large, puisque Pearl Abyss évoque des pertes d’exploitation récurrentes du côté de CCP Games, qui ont pesé sur ses résultats consolidés ces dernières années. La revente est ainsi perçue comme une décision visant à assainir les comptes du groupe, tout en réduisant une source d’incertitude. Il faut dire que depuis quelques années, le MMO EVE Online est en perte de vitesse, avec moins de joueurs impliqués. Malgré cette séparation, les relations entre les deux entités restent cordiales. Pearl Abyss souligne les enseignements tirés de cette collaboration, notamment en matière de gestion de communautés à l’échelle mondiale et d’exploitation sur le long terme de jeux en ligne ; un domaine dans lequel CCP Games fait figure de référence avec Eve Online, actif depuis plus de deux décennies. Du côté islandais, aucune réaction officielle n’a encore été formulée. Toutefois, cette transition devrait rester sans conséquence majeure sur les activités du studio. CCP Games bénéficiait déjà d’une large autonomie, et devrait poursuivre le développement et l’exploitation de son catalogue sous la direction d’Hilmar Petursson, désormais de nouveau à la tête d’une structure indépendante.



