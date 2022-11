EVE Online : l'extension "Uprising" tient sa date de sortie, un trailer en sus

On le sait, chez CCP Games, on s'active à relancer l'intérêt autour de EVE Online et depuis quelques mois, l'éditeur islandais n'hésite pas à communiquer autour de l'extension narrative Uprising. Après quelques détails et des trailers de présentation, il est temps de nous communiquer sa date de sortie, imminente, puisque c'est le 8 novembre prochain qu'il sera possible de découvrir ce qui nous attend dans ce gros DLC massif. On sait par exemple que 16 vaisseaux Navy inédits à la large flotte arriveront, sachant que chaque empire recevra de nouvelles frégates, croiseurs de guerre, destroyers et autres dreadnoughts permettant aux Capsuliers de profiter de nouvelles manières de combattre, d’explorer et d’interagir avec le monde. Dans le même temps, on a aussi droit à un trailer pour montrer ces nouveautés et nous mettre dans l'ambiance. Le voici.