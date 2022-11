EVE Online : le EVE Fanfest 2023 se déroulera en même temps que le Tokyo Game Show

En 2023, le jeu EVE Online célèbrera ses 20 ans d'existence. Une longévité exceptionnelle, même pour un jeu multi online qui cherche constamment à se renouveler et à choyer sa communauté. Si ces dernières années ont été difficiles pour le jeu et son éditeur/développeur CCP Games, en raison de la crise sanitaire de COVID-19, le retour à la normale offre de nouvelles perspectives à ce MMO à part dans le paysage vidéoludique. Si le EVE Fanfest a fait son retour cette année, la prochaine édition en 2023 se veut plus ambitieuse que jamais. Au point même de changer ses dates habituelles pour se caler en frontal avec le Tokyo Game Show. En effet, CCP Games a décidé de déplacer les dates de son festival du 21 au 23 septembre 2023, aux mêmes date que le salon japonais. Si les deux événements n'ont peu de points en commun et ne risque pas de se marcher dessus, en termes de communication en revanche, le EVE Fanfest 2023 risque d'être noyé face aux nombreuses années du Tokyo Game Show l'année prochaine.

Malgré cela, CCP Games annonce un événement à la hauteur du 20ème anniversaire de son jeu, avec des keynotes, des conférences ou bien encore des présentations de Capsuliers et développeurs que l’on retrouve habituellement lors de l'événement. L'éditeur islandais annonce que les billets Early-bird sont déjà disponibles au prix de 159 dollars, jusqu’à épuisement des stocks. Ensuite, les billets standards seront proposés au tarif de 295 dollars. Histoire de justifier le tarif qui peut paraître élevé par rapport à d'autres conventions (quoique...), voici le détail des programmes qui attendent les fans sur place :





- Des présentations, panels et expériences immersives concoctées par les développeurs et la communauté.

- Des rencontres entre alliances et corporations.

- Des excursions en pleine nature ou à la chasse aux aurores boréales, des balades en ville ainsi qu’un dîner caritatif.

- La découverte des visages de vos alliés et ennemis de toujours !

- Le mythique pub crawl et la légendaire fête Top of the World.



Vous savez tout !