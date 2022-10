EVE Online : des améliorations techniques arrivent, voici la liste des nouveautés

Toujours dans l'optique de relancer l'intérêt autour d'EVE Online et de garder sa communauté intacte, les développeurs de CCP Games vont procéder à des changements techniques majeurs. Cela fait des mois que le studio islandais communique dessus, notamment depuis l'initiatie EVE Evolved, qui consiste à mettre à jour tout l'aspect visuel et sonore du jeu. Dans le détail et pour commencer par la partie sonore, il a été expliqué qu'un nouveau système de hiérarchisation des sons a été activé dans EVE, donnant vie au paysage sonore des batailles de New Eden avec de nouveaux niveaux de détails et de clarté. Le titre n'essaiera plus de jouer tous les sons à la fois ; mais mettra en avant les effets sonores les plus importants, ou les plus pertinents, offrant ainsi une meilleure immersion. Visuellement, les personnes possédant des moniteurs et des GPU AMD FreeSync ou NVIDIA G-SYNC pourront activer la technologie dans le jeu, ce qui va assurer une meilleure fluidité grâce à un taux de rafraîchissement variable.

Mais ce n'est pas tout, l'interface utilisateur a également été repensée, notamment celle de Photon et de Neocom plus modernes, et surtout plus lisibles. Cela s'accompagne d'une mise à jour des notifications, remplaçant les points rouges par une surbrillance plus subtile, et un mode compact amélioré vous donnant plus de contrôle sur la façon dont vous visualisez votre inventaire. CCP Games annonce que d'autres updates sont à prévoir dans les semaines à venir. On vous tient bien évidemment au courant.