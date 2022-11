EVE Online : la grosse extension "Uprising" est disponible, un nouveau trailer pour fêter ça

Depuis le EVE Fanfest 2022 qui a repris en Islande en avril dernier, CCP Games avait préparé sa communauté à l'arrivée de l'extension Uprising, de loin la mise à jour la plus massive depuis la création de EVE Online il y a plus de 20 ans. Après des mois et des mois de préparation, les joueurs peuvent enfin passer à l'étape suivante, avec la présence de nouveaux supercuirassés de la Navy, un pour chacun des principaux empires. Ces vaisseaux apporteront de la variété sur les champs de bataille de New Eden, de nouvelles options et une dimension visuelle dramatique. En plus de ces supercuirassés, chaque empire recevra un destroyer de la Navy flambant neuf au style et au potentiel améliorés. Ce n'est pas tout bien évidemment, Uprising apporte également des changements d'équilibrage pour les vaisseaux de la Navy existants, ainsi que pour les croiseurs d'assaut lourds et d'autres encore. La nouvelle fonctionnalité de fronts dans la guerre de faction est elle aussi disponible, et permet de rapprocher les pilotes des frontières de leurs adversaires et propose de nouveaux défis avec récompenses à la clef. Il y a également une nouvelle corporation introduite avec Uprising : il s'agit de Paragon, qui rajoute pas moins de onze stations réparties dans les espaces de haute et de basse sécurité.

Techniquement, Uprising contient aussi des améliorations, comme la qualité sonore des tourelles qui a été améliorée et ajoutent de nouvelles bandes-son pour les sites de la guerre de factions. Visuellement aussi, le jeu profite de graphismes plus fins et d'un meilleur framerate, grâce à la technologie AMD FidelityFXTM Super Resolution 1.0. Uprising apporte également un tas d'améliorations de la qualité de vie, toutes inspirées directement des retours de la communauté d'EVE. On sait par exemple que les alliances ont désormais leur propre version des montages de corporation, qu'elles peuvent aussi rendre accessibles leurs doctrines de flotte à tous les membres de l'alliance pour y faciliter l'accès en vue de la préparation des conflits. De plus, le nombre d'équipements de vaisseau personnels a été doublé (de 250 à 500) et les montages de corporation et d'alliance sont passés de 300 à 600. Allez, trêve de mondanité, place au trailer de lancement.