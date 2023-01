EVE Online : un récap de l'année 2022 en vidéo, la communauté mise en avant

2022 étant désormais dans le rétroviseur, nombreux sont les éditeurs et studios à faire un récapitulatif de ce qui s'est fait ces douze derniers mois. Une pratique courante et classique à laquelle CCP Games s'est plié cette année afin de remercier la communauté de EVE Online, particulièrement présente, et sans qui le studio islandais ne pourrait pas tenir. Evidemment, impossible de ne pas se souvenir de la grosse mise à jour "Uprising" qui a permis de relancer l'intérêt au tour du MMO spatial. Quoi qu'il en soit, CCP Games s'est amusé à donner quelques chiffres pour qu'on puisse mesurer le succès de ce jeu sorti il y 20 ans.

Depuis le mois de janvier dernier, les Capsuliers ont :

Joué un total de 184 934 779 heures,

Vaincu pas moins de 1 455 957 772 PNJ,

Détruit l’équivalent de 810 755 757 143 624 couronnes islandaises d’objets en jeu,





De quoi donner du baume au coeur à des développeurs qui ont douté pendant quelques années, CPP Games ayant traversé une crise financière très importante, après un investissement lourd dans la réalité virtuelle qui n'a pas porté ses fruits...