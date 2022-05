EVE Online : d'autres cross-overs pop culture à venir, Dr Who était juste le premier

Depuis que Fortnite a ouvert la porte des cross-overs pop culture à grande échelle, nombreux sont les éditeurs à vouloir recopier la formule magique. On pense évidemment à Activision qui multiplie également les collaborations improbables (Attaque des Titans, Godzilla vs King Kong), et d'autres suivront le pas. Du côté de l'éditeur CCP, on cherche aussi des moyens de se renouveler et de proposer des choses qui sortent de l'ordinaire. En janvier 2022, le studio en charge du développement de EVE Online annonçait l'arrivée de Dr Who dans le jeu à travers un événement dédié. La communauté a été quelque peu divisé, certains estimant que leur jeu était en train de se travestir pour attirer plus de monde, tandis que d'autres saluaient l'initiative. Lors du EVE Fanfest 2022 qui s'est déroulé le week-end dernier en Islande, CCP a confirmé que d'autres cross-overs étaient en cours de réflexion et c'est auprès de IGN France que Hilmar Veigar Petursson, le PDG, s'est exprimé à ce sujet :

Certains joueurs ont adoré, surtout l'écharpe. Beaucoup de gens aiment l'écharpe et d'autres ont trouvé cela inconfortable car cela ne colle pas à la licence. Je pense qu'on a beaucoup appris de cela et nous allons probablement en faire plus. Nous le ferons peut-être différent selon les retours, mais je trouve personnellement que ce que nous avons fait était très bon [...] Je suis plus dans le camp de ceux qui ont aimé, même s'il était un peu inconfortable de voir une autre licence au sein de EVE ; je sais que lorsqu'il y a de l'inconfort, il y a de l'innovation. Il ne faut donc pas avoir peur de déranger un peu. On espère bien continuer à le faire.

Conscient que sa communuté est ultra exigeante, Hilmar Veigar Petursson sait qu'il marche sur des oeufs quand il est question de ces collaborations qui peuvent paraître hors-sujet au premier abord. Pour le moment, rien n'est fuité autour des prochaines collaborations, mais vraisemblablement, le nom de la licence Warhammer 40 000 circule ici et là... Une bonne nouvelle ?