EVE Online : Uprising, le nouveau contenu narratif, détaille son contenu en vidéo

Bientôt 20 ans que EVE Online fait le bonheur de sa communauté, toujours fidèle et toujours présente, quelles que soient les galères. Afin de relancer l'intérêt autour de son jeu, l'éditeur et développeur CCP Games vient d'annoncer le contenu de sa nouvelle extension narrative baptisée Uprising, prévue pour novembre prochain. Parmi les grosses nouveautés, on nous annonce l'arrivée des Lignes de Front pour le Factional Warfare, promettant ainsi des combats plus épiques. Dans le détail, on va pouvoir compter sur une refonte totale des complexes et une nouvelle fonctionnalité avantageuse pour le Factional Warfare, avec plus d'opportunités et d'envie de soutenir et de combattre pour votre empire préféré. Il y aura aussi beaucoup plus de possibilités pour contribuer à l'effort de guerre à travers la zone de guerre, sachant que de nouveaux événements seront introduits, ce qui va permettre aux empires de donner des objectifs de campagne à ceux qui s'enrôlent. Parallèlement à ce grand bouleversement dans les stratégies de combat, il est annoncé des opportunités pour gagner des récompenses permettant de débloquer des logos d’Alliances et de Corporations sur les vaisseaux en guise d’introduction à Heraldry. D'ici à la sortie d'Uprising en novembre prochain, CCP Games promet un flux constant de mises à jour et de contenu supplémentaire. Voici le trailer de cette extension narrative Uprising qui va avec.