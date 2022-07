EVE Online : un nouveau programme de carrière, CPP détaille le AIR Career Program

Si EVE Online possède l'une des communautés les plus actives et fidèles dans le monde du MMO spatial sandbox, les développeurs de CCP Games savent qu'ils doivent aussi séduire un nouveau public. Pas évident cependant d'attirer de nouveaux joueurs quand l'univers du jeu semble tourner avant tout vers les fans les plus hardcores. C'est à partir de ce postulat que CCP Games a décidé de lancer le AIR Career Program, qui a pour objectif de faciliter l'entrée en matière dans le jeu et d’initier les nouveaux venus au sein de ce MMO galactique. Pour ce faire, ce programme va présenté les quatre chemins de carrière, que sont Explorateur, Industriel, Enforcer ou encore Soldier of Fortune, l'idée étant de permettre aux joueurs de déterminer le style qui leur convient le mieux. Le programme aide les débutants à maîtriser les bases du jeu en leur offrant une liste d’activités qui correspondent à leur niveau d’expérience. Il suit également leur progression et les récompense en fonction de leurs réussites, sachant que des panneaux d’informations agrémentés de vidéos explicatives vont venir renfircer l'accompagnement. Mieux, les nouveaux venus vont aussi avoir des marqueurs dans l'interface utilisateur via des guides de navigation.

CCP Games nous fait d'ailleurs savoir que la première phase de mise à jour pour les missions de carrière ont déjà commencé et qu'il n'est pas trop tard pour embarquer dans l'aventure avec l’amélioration visuelle de l’ensemble des donjons et environnements. Les joueurs qui préfère la carrière d’Enforcer peuvent aussi avoir accès à une fenêtre de conversation, qui donne accès à des conseils pour chaque mission. En revanche, ceux qui sont attirés par les missions de l’Explorateur, l’Industriel et le Soldier of Fortune devront attendre encore quelques semaines, puisqu'ils ne sont pas encore disponibles. Mieux que des paroles, voici une vidéo explicative.