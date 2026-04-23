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Fatal Fury City of the Wolves : les "Out of Bounds" de la série Real Bout intégrés dans le jeu via une grosse MAJ

Fatal Fury City of the Wolves : les "Out of Bounds" de la série Real Bout intégrés dans le jeu via une grosse MAJ

Un an déjà que Fatal Fury City of the Wolves est sorti et pour fêter comme il se doit son premier anniversaire, SNK déploie une mise à jour 2.0.1 particulièrement consistante. Mais parmi les nouveautés qui ont été annoncées, un élément se détache clairement des autres, à savoir le retour des sorties de ring, appelées dans le jeu les “Out of Bounds”. Hérités de la saga Real Bout Fatal Fury, les combats avec activation “Ring Out” permettent de remporter un match instantanément en projetant son adversaire hors de l’arène. Peu importe sa barre de vie, une erreur de placement peut suffire à sceller l’issue d’un combat. En revanche, à l'image des combats sur deux plans, les Ring Out sont jouables sur un seul stage dédié, qui fait du coup son apparition avec le patch 2.0.1.

 

L'autre feature forte de cette mise à jour, c'est l’arrivée de Wolfgang Krauser, qu'on a déjà évoqué il y a quelques jours. L’iconique antagoniste de Fatal Fury 2 fait son grand retour après 18 ans d'absence, avec un nouveau stage : le Kaiser Hall. On apprend sinon que le mode “Wolves Destiny” s'enrichit d'un nouveau chapitre scénarisé, centré sur l’affrontement entre Krauser et Kain R. Heinlein, que l’interface a été entièrement repensée pour un affichage plus clair et une navigation plus simple et un hub centralisé pour les données des joueurs. Côté technique, plusieurs améliorations viennent répondre aux attentes de la communauté, avec notamment un matchmaking optimisé, un mode entraînement qui permet d'attendre avant un match en ligne et des salons retravaillés. Bref, de quoi relancer l'intérêt autour du jeu.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le jeudi 23 avril 2026
14:47


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Fatal Fury City of the Wolves

Jeu : Baston
Editeur : SNK
Développeur : SNK
24 Avr 2025
24 Avr 2025
24 Avr 2025
24 Avr 2025
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