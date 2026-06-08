Microsoft ressuscite la légendaire Xbox verte translucide pour ses 25 ans et la donne aux fans présents !

Microsoft a profité de son Xbox Games Showcase 2026 pour marquer le coup, car à l’occasion des 25 ans de la marque, la firme de Redmond a levé le voile sur une édition collector de sa Xbox Series X. Baptisée "Xbox Series X25", cette version limitée mise à fond sur la nostalgie avec un design vert translucide directement inspiré de la toute première Xbox sortie en 2001. Les fans de la première heure le savent, il s'agit d'un clin d’œil au fameux coloris “OG Green” qui a marqué les débuts de la marque il y a 25 ans déjà. Comme d'habitude avec Microsoft quand il s'agit d'objet collector, un soin a été apporté aux détails. Le logo du 25ème anniversaire est gravé à l’avant de la console, et surtout, le grand “X” emblématique s’illumine en vert au démarrage, rappelant directement l’animation de boot de la première Xbox.









Le même esprit se retrouve du côté de la manette Xbox Controller X25 Special Edition, étant donné qu'elle adopte elle aussi ce plastique translucide vert, mais va encore plus loin dans les références à l’histoire de la marque. Les boutons ABXY retrouvent leurs couleurs d’origine par exemple, tandis que certains éléments de design évoquent la mythique manette “Duke”, notamment au niveau des finitions et des contrastes. L’arrière de la manette et le compartiment à piles sont également transparents, qui laissent aussi apparaître les composants internes et un logo Xbox rétro. A noter que cette édition X25 sera commercialisée à partir de novembre 2026, juste à temps pour célébrer les 25 ans de la marque. Elle sera proposée sous forme de bundle console + manette sur certains marchés, tandis que la manette seule sera également vendue séparément. Microsoft n’a pas encore communiqué le prix ni les détails de précommande, mais ceux-ci devraient arriver prochainement.





Enfin, la présentation a aussi été marquée par un moment très commenté, puisque Asha Sharma, la nouvelle CEO de Xbox, est montée sur scène pour annoncer que les fans présents dans la salle du Xbox FanFest repartiraient directement avec une Xbox Series X25. Un geste symbolique fort, qui a transformé la conférence en véritable célébration hystérique et renforcé son côté proche de la commu Xbox de la part d'Asha Sharma. Joli coup marketing indeed.



