Les Xbox Series prennent 150€ de plus : Microsoft annonce une nouvelle hausse des prix

La hausse des prix des consoles n'est visiblement pas terminée. Après Sony il y a quelques mois, c'est désormais Microsoft qui annonce une nouvelle augmentation des tarifs de ses Xbox Series. Une décision qui intervient moins d'un an après une première hausse et qui illustre les difficultés grandissantes auxquelles sont confrontés les constructeurs de consoles. Du coup, à partir du 1er août 2026, toutes les Xbox Series verront leur prix grimper. La Xbox Series S 512 Go passera ainsi de 350 à 450€, tandis que la Xbox Series X 1 To sera désormais affichée à 750€, contre 600€ aujourd'hui. Microsoft confirme également la fin de la commercialisation de la Xbox Series X Galaxy Black 2 To, qui disparaît purement et simplement du catalogue.





Dans un communiqué, le constructeur explique que cette décision est directement liée à l'explosion du coût des composants. Les prix de la mémoire et du stockage auraient été multipliés par plus de 2,5 ces derniers mois, et Microsoft estime que la situation pourrait encore empirer d'ici 2027. Le groupe rappelle également que, contrairement à la plupart des produits électroniques, les consoles sont traditionnellement vendues avec une marge très faible, voire à perte, ce qui limite fortement la capacité des fabricants à absorber une telle hausse des coûts. Cette augmentation ne concerne d'ailleurs pas uniquement Xbox, puisque depuis plusieurs mois, toute l'industrie est touchée. Sony a déjà relevé le prix de la PS5 et de la PS5 Pro, tandis que Nintendo prévoit également une hausse du tarif de la Switch 2 dans les prochains mois. En cause, une forte inflation des composants électroniques, largement alimentée par la demande mondiale en mémoire et en stockage, notamment avec le développement massif des infrastructures dédiées à l'intelligence artificielle.





Cette situation commence également à alimenter les inquiétudes autour de la prochaine génération de consoles. Avec des Xbox Series et des PS5 qui flirtent désormais avec les 700 à 900€ selon les modèles, beaucoup craignent que les futures PS6 et Xbox nouvelle génération soient lancées à des prix encore jamais vus dans l'histoire du jeu vidéo. Microsoft assure avoir étudié plusieurs solutions avec ses fournisseurs afin d'éviter cette nouvelle hausse, mais estime qu'elle est aujourd'hui inévitable au regard des conditions actuelles du marché. Pour les joueurs, cela signifie qu'à partir du 1er août, acheter une console Xbox coûtera sensiblement plus cher qu'aujourd'hui, dans un contexte où le jeu vidéo devient progressivement un produit de luxe. En vrai, qui l'eut cru ?



