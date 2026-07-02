La Xbox Helix n'aurait pas de lecteur de disque, mais Microsoft préparerait une solution pour sauver votre collection

Alors que l'avenir du jeu vidéo physique semble de plus en plus compromis, Microsoft travaillerait sur une solution destinée à faciliter la transition. D'après les informations de Tom Warren pour The Verge, Xbox testerait actuellement en interne une fonctionnalité baptisée Disc-to-Digital, qui permettrait de convertir une collection de jeux sur disque en licences numériques liées à un compte Microsoft. Selon ces informations, cette fonction est actuellement entre les mains des employés de Microsoft après la découverte de références à « Enable Disc2Digital » dans le code de l'application Xbox PC. Le principe serait simple : il suffirait d'insérer un disque compatible sur une Xbox One ou une Xbox Series X pour obtenir une licence numérique associée au jeu. Une fois cette licence obtenue, le jeu serait considéré comme un achat numérique classique. Les abonnés au Game Pass pourraient ainsi le lancer via le cloud lorsqu'il est compatible avec Xbox Cloud Gaming, tandis que les jeux estampillés Xbox Play Anywhere seraient également accessibles sur PC et consoles portables compatibles. En revanche, les titres Xbox 360 et Xbox originale ne seraient pas concernés.





Le système conserverait toutefois un lien avec le disque physique, puisque la licence numérique resterait attachée à celui-ci. Et si le jeu est prêté ou revendu, le droit numérique suivrait le disque et ne resterait donc pas définitivement lié au compte du propriétaire initial. Microsoft testerait également la compatibilité avec les jeux fournis dans des bundles de consoles ou les titres distribués sur plusieurs disques, DLC inclus. Certains jeux Xbox One pourraient toutefois ne pas être compatibles selon leur méthode de fabrication. Cette fonctionnalité pourrait prendre tout son sens avec la prochaine génération de consoles Xbox. Toujours selon The Verge, Microsoft n'aurait pas encore arrêté sa décision concernant Project Helix, la future Xbox, mais un modèle dépourvu de lecteur optique reste une possibilité. Dans ce scénario, Disc-to-Digital offrirait aux joueurs un moyen de conserver l'accès à leur bibliothèque physique sans dépendre d'un lecteur de disque. Pour l'heure, Microsoft n'a pas officialisé cette fonctionnalité, mais son déploiement pourrait intervenir dans les prochains mois.



