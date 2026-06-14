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Pour Microsoft, le délai de tolérance pour Xbox est désormais écoulé, Satya Nadella ne rigole plus...

Pour Microsoft, le délai de tolérance pour Xbox est désormais écoulé, Satya Nadella ne rigole plus...

La déclaration de Satya Nadella risque de faire grincer quelques dents chez les fans Xbox. Lors d'un entretien accordé au podcast Hard Fork, le patron de Microsoft a reconnu un problème assez simple à résumer : aujourd'hui, l'écosystème Xbox génère plus d'argent pour les créateurs de contenu sur YouTube que pour Microsoft lui-même. Une phrase lâchée sur le ton de la plaisanterie certes, mais qui reflète surtout la situation compliquée dans laquelle se trouve actuellement la branche gaming du géant américain. Car derrière les belles annonces du Xbox Games Showcase 2026, la réalité économique est beaucoup moins réjouissante. Dans la même émission, Satya Nadella rappelle que Microsoft n'a jamais hésité à investir massivement dans Xbox depuis son lancement en 2001. Entre les studios, le Game Pass, les acquisitions et le matériel, les milliards ont coulé à flots pendant plus de deux décennies. Le problème, selon lui, c'est qu'après 25 ans d'investissements, l'activité n'est toujours pas devenue réellement rentable.

 

« Personne ne peut nous reprocher de ne pas avoir investi. Maintenant, il faut transformer tout ça en une activité viable », résume-t-il en substance.



Le constat est d'autant plus brutal que Microsoft se retrouve confronté à une double difficulté. D'un côté, le coût du matériel continue d'exploser, notamment à cause de la pénurie et de la hausse des prix de certains composants. De l'autre, le modèle économique Xbox peine encore à trouver son équilibre malgré le Game Pass et la multiplication des sorties sur plusieurs plateformes. C'est dans ce contexte qu'Asha Sharma, la nouvelle dirigeante de Xbox, tente de redéfinir la stratégie de la marque. Dans une note interne publiée récemment sur le Xbox Wire, elle évoquait déjà des mois compliqués à venir, marqués notamment par une crise des composants et la nécessité de repenser certains investissements. Et forcément, cela alimente les inquiétudes autour de l'avenir de la division. Ces dernières semaines, les rumeurs de licenciements, de réductions budgétaires et de changements de cap se sont multipliées, tandis que la stratégie multiplateforme continue de diviser une partie de la communauté.

Pour autant, Satya Nadella assure que Microsoft ne compte pas abandonner ce qui fait l'identité de Xbox. L'objectif reste toujours de produire de grands jeux et du matériel de qualité. La différence, c'est qu'il faut désormais réussir à le faire sans perdre d'argent à chaque étape. Autrement dit, Xbox n'est pas en danger immédiat, mais la période où Microsoft pouvait se permettre d'investir sans regarder les comptes semble toucher à sa fin. Et après 25 ans d'existence, la marque se retrouve face à un défi qu'elle n'a jamais vraiment réussi à relever, à savoir devenir enfin une activité durablement rentable.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le dimanche 14 juin 2026
10:02


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