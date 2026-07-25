Black Panther 3 : Marvel dévoile son nouveau T'Challa, Ryan Coogler l'aurait trouvé en quelques semaines

Parmi les grosses annonces que Marvel Studios a faites lors du Comic-Con de San Diego, il y avait le reveal de Black Panther 3, qui a d'ailleurs trouvé son nouvel acteur, mais aussi sa date de sortie. Et sans surprise, le troisième opus marquera le passage de relais à T'Challa II, le fils du roi T'Challa, aperçu enfant dans la scène finale de Black Panther Wakanda Forever. Devenu adulte, il sera désormais incarné par David Jonsson, révélé dans Alien Romulus, Marche ou crève et la série Industry. Le film suivra son accession au rôle de Black Panther, tandis que Letitia Wright (Shuri) et Winston Duke (M'Baku) feront également leur retour. Mais l'information la plus surprenante concerne la manière dont Ryan Coogler a trouvé son nouvel acteur.







Dans une interview accordée à Empire, Kevin Feige raconte que Marvel n'avait même pas encore commencé les auditions lorsque le réalisateur l'a appelé quelques semaines après la sortie de Sinners. « Ryan m'a dit : "Je l'ai trouvé." »

Intrigué, Kevin Feige explique que Ryan Coogler avait organisé une rencontre secrète avec David Jonsson dans un hôtel afin de confirmer son intuition. Après cet échange, le réalisateur aurait rappelé le patron de Marvel, convaincu d'avoir trouvé le successeur de Chadwick Boseman. « C'est lui. Je l'ai senti au plus profond de mon âme. » Kevin Feige raconte même avoir été particulièrement ému par la conviction de Coogler, au point d'accepter immédiatement son choix. Un secret que Marvel aurait conservé pendant près de six mois avant son annonce officielle au Comic-Con.





Autre nouveauté, Ryan Coogler a confirmé que Black Panther 3 serait entièrement tourné en pellicule, une première dans l'histoire du Marvel Cinematic Universe. Le rendez-vous est désormais fixé au 15 décembre 2028. D'ici là, Marvel enchaînera avec Spider-Man Brand New Day, Avengers Doomsday puis Avengers Secret Wars, Ghost Rider avant le retour du Wakanda sur grand écran.





















