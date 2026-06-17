Spider-Man Brand New Day : Savage Hulk confirmé, Jean Grey en embuscade et Mister Negative en grand méchant ?

Marvel Studis et Sony Pictures continuent de préparer le terrain pour l'un de leurs plus gros films de l'année, à savoir Spider-Man Brand New Day, qui vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce bien plus généreuse que la précédente, et autant dire qu'elle ne cherche plus vraiment à cacher les grandes lignes de son intrigue. En effet, là où le premier trailer se contentait surtout de poser l'ambiance et de montrer quelques séquences spectaculaires, cette nouvelle vidéo entre davantage dans le vif du sujet. On y découvre notamment un Peter Parker toujours plus affecté par la mutation liée à ses pouvoirs, un élément qui semble cette fois occuper une place centrale dans le récit. Notre héros paraît perdre progressivement le contrôle de lui-même, comme le suggère notamment son affrontement particulièrement brutal contre le Scorpion dès les premières minutes du trailer.









Face à cette situation, Peter va naturellement chercher de l'aide auprès de Bruce Banner. Et contrairement à ce que certains imaginaient après le premier teaser, le personnage incarné par Mark Ruffalo ne sera visiblement pas là pour faire une simple apparition de quelques minutes. Mieux, Hulk semble même êttre l'une des pièces maîtresses du film lorsqu'un mystérieux antagoniste capable de manipuler les esprits commence à semer le chaos et finit par s'attaquer directement à lui. Ce sera d'ailleurs l'occasion de retrouver le Savage Hulk qui avait disparu depuis Avengers Infinity War. L'autre surprise concerne le retour très important de MJ et Ned. Après la conclusion de No Way Home en 2021, beaucoup pensaient que Marvel allait réellement assumer la séparation entre Peter et ses proches. Et bien, ça n'a pas l'air vraiment le cas, et cette nouvelle bande-annonce montre clairement que le trio va se fréquenter plus souvent qu'on ne le pense.







Reste d'ailleurs une question que Marvel continue soigneusement d'éviter : qui se cache réellement derrière le grand méchant du film ? Depuis plusieurs mois, une rumeur revient avec insistance autour de Mister Negative. Et il faut reconnaître que la théorie tient plutôt bien la route. Déjà parce que le personnage est intimement lié à l'arc comics Brand New Day, dont le film reprend directement le titre. Ensuite parce que plusieurs indices aperçus sur les différents tournages ont alimenté les spéculations autour des Inner Demons, le gang dirigé par Martin Li dans les comics. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Mister Negative est un antagoniste relativement récent de l'univers Spider-Man, apparu en 2007. Sous l'identité de Martin Li, il se présente comme un philanthrope respecté à New York, mais cache en réalité une seconde personnalité criminelle capable de manipuler les esprits et de corrompre ses victimes grâce à une mystérieuse énergie négative. Un profil qui collerait assez bien avec les capacités de contrôle mental aperçues dans cette nouvelle bande-annonce. Rien n'a évidemment été confirmé par Marvel pour le moment, mais si le studio prépare effectivement l'arrivée de Mister Negative dans le MCU, ce serait probablement l'un des nouveaux adversaires les plus intéressants que Peter Parker ait affrontés depuis longtemps.









Du côté de l'action, en revanche, difficile de nier que le film semble vouloir passer un cap. Les séquences d'acrobaties sont plus ambitieuses, les affrontements paraissent plus dynamiques et Destin Daniel Cretton donne déjà l'impression de s'amuser davantage avec les capacités de Spider-Man que Jon Watts ne l'avait fait sur la précédente trilogie. On retrouve évidemment la recette habituelle de Marvel avec son lot de caméos, de personnages secondaires populaires et de grosses scènes spectaculaires, mais l'ensemble paraît visuellement plus inspiré que ce que le studio nous propose habituellement. Reste maintenant à voir si le film saura tenir toutes ses promesses, mais sur lr papier, c'est déjà fort emballant. Parce qu'entre le retour de Savage Hulk, la présence du Punisher, l'arrivée de Jean Grey qui sera le liant avec le reboot des X-Men et et cette intrigue autour de la mutation de Peter Parker, Spider-Man Brand New Day semble vouloir jouer dans la cour des très gros événements du MCU. Sur le papier, c'est sans doute l'un des Spider-Man les plus ambitieux de l'ère Tom Holland.

Réponse le 29 juillet prochain dans les salles de cinéma.























