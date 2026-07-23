Marvel's Wolverine : le Story Trailer dévoile un Logan plus torturé que jamais

Avec la Comic-Con de San Diego qui bat son plein, impossible pour Insomniac Games et PlayStation de manquer une telle occasion pour présenter son Wolverine, toujours prévu pour le 15 septembre prochain. Le jeu qui sera exclusif PS5 a d'ailleurs eu droit à un panel avec la présence des acteurs, des développeurs d'Insomniac Games et des membres de Marvel Games. On a même eu droit au Story Trailer qui a permis de lever davantage le voile sur l’histoire du jeu et confirme une nouvelle fois l’ambition du studio pour son adaptation du célèbre mutant canadien. Après un premier aperçu centré sur l’action et une publicité cinématique diffusée récemment, cette nouvelle vidéo met cette fois l’accent sur les blessures du passé de Logan, ses relations et les menaces qui vont se dresser sur son chemin.







Un Logan plus torturé que jamais et c'est la raison pour laquelle on retrouve Jean Grey, dont les liens avec Wolverine semble occuper une place importante dans le récit. Les images montrent également des fragments du passé de notre héros, notamment son implication au sein de la Team X, une période trouble de son existence. Entre ces souvenirs fragmentés, des pertes de contrôle et cette quête d’identité, Insomniac Games semble vouloir explorer un Wolverine plus intime, loin de la simple figure de héros invincible. Car si Logan possède l’un des pouvoirs de régénération les plus impressionnants de l’univers Marvel, il reste avant tout un personnage marqué par des décennies de souffrance. Le trailer rappelle d’ailleurs cette idée avec une séquence particulièrement brutale où son facteur guérisseur est poussé dans ses derniers retranchements, jusqu’à dévoiler son squelette recouvert d’adamantium après avoir encaissé une attaque dévastatrice.









Sabretooth, Lady Deathstrike et la Main au programme

Mais ce n'est pas tout, Insomniac Games a profité de cette nouvelle présentation pour montrer plusieurs affrontements majeurs, notamment contre Sabretooth, Lady Deathstrike ou encore les ninjas de La Main. Le studio confirme également la présence de plusieurs figures emblématiques de l’univers X-Men, avec notamment Omega Red et Bolivar Trask aperçus dans ces nouvelles images. Le trailer rappelle aussi que cet univers imaginé par Insomniac Games prend quelques libertés avec les comics. Ici, les X-Men n’existent pas encore en tant qu’équipe reconnue, ce qui permet au studio de raconter une histoire originale autour de Logan et de son passé. Une approche qui rappelle celle adoptée avec les jeux Marvel’s Spider-Man, où certains personnages connus avaient également été réinterprétés pour les besoins du jeu.





Le Comic-Con aura également permis à Insomniac Games et PlayStation de dévoiler l’identité du compositeur de la bande originale. C’est David Fleming qui sera chargé de composer l'identité musicale aux aventures de Logan. Le compositeur est notamment connu pour son travail sur le film Superman de James Gunn sorti en 2025, mais aussi pour son implication sur la série The Last of Us, qui lui avait valu une récompense aux ASCAP Screen Music Awards en 2024. Un premier morceau de la bande-son sera disponible à l’écoute dès le vendredi suivant le panel, tandis que l’album complet arrivera le 28 août 2026, quelques semaines avant la sortie du jeu.





La sortie de Marvel’s Wolverine est prévue le 15 septembre 2026 en exclusivité sur PlayStation 5.



