JeuxActuJeuxActu.com

L'aura d'Assassin's Black Flag est toujours aussi forte : le remake explose les compteurs

L'aura d'Assassin's Black Flag est toujours aussi forte : le remake explose les compteurs

Treize ans après sa sortie originale, Assassin’s Creed IV Black Flag continue de prouver qu’il possède une place bien particulière dans le cœur des joueurs. Alors qu’Ubisoft espérait relancer l’intérêt autour de l’une des aventures les plus appréciées de la saga avec Assassin’s Creed Black Flag Resynced, le pari semble largement réussi, puisque le remake vient de franchir un cap impressionnant avec 2 millions d’exemplaires vendus en seulement 24 heures. Ubisoft a d’ailleurs communiqué sur les ventes réelles du jeu et non le nombre de joueurs comme c'était le cas lors de la sortie d'Assassin's Creed Shadows. Un détail qui n’est pas anodin et qui prouve que les ventes de l'épisode au Japon étaient insuffisantes pour ne pas révéler les vrais chiffres de ventes.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Une performance qui semble confirmer une nouvelle fois l’attachement énorme de la communauté envers Black Flag, souvent considéré comme l’un des épisodes les plus populaires de toute la série grâce à son mélange unique entre exploration maritime, combats navals, chasse au trésor et ambiance de piraterie. Plus d’une décennie après sa sortie initiale, le jeu semble toujours bénéficier d’un véritable statut culte auprès des fans. Les autres indicateurs vont également dans le même sens. Le jeu affiche actuellement les meilleurs scores critiques de la saga depuis plusieurs années avec 84% sur Metacritic, tandis que sa sortie PC a marqué un nouveau record historique pour Assassin’s Creed sur Steam. Le titre a ainsi atteint un pic de 99 451 joueurs simultanés, dépassant largement les performances d’Assassin’s Creed Shadows, qui avait culminé à 64 825 joueurs sur la plateforme de Valve.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Mais derrière cette réussite commerciale et critique se cache une situation beaucoup plus contrastée pour les équipes qui ont participé au développement. Alors qu’Ubisoft pourrait normalement célébrer ce lancement comme une véritable victoire, plusieurs employés ayant travaillé sur le projet ne sont plus présents pour profiter de ce succès. Le studio barcelonais d’Ubisoft, qui a participé activement au développement de cette refonte aux côtés de plusieurs autres équipes internes, a récemment subi une vague de licenciements touchant plus de 50 personnes. Une situation qui donne forcément un goût amer à cette réussite... Malgré cela, Assassin’s Creed Black Flag Resynced semble bien parti pour devenir l’un des succès majeurs de la franchise récente. Entre l’accueil critique positif, un lancement record sur Steam et des ventes qui dépassent rapidement les attentes, Ubisoft tient peut-être avec cette refonte une preuve supplémentaire que les joueurs restent profondément attachés aux anciens épisodes de la saga.

Le jeu est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, ainsi que via Ubisoft+, au prix de 59,99€ pour l’achat classique.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 10 juillet 2026
21:14


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
100% Furieux


À découvrir également
Autres articles

Assassin’s Creed Black Flag Resynced réalise un lancement historique pour la licence, premiers chiffres Assassin’s Creed Black Flag Resynced rencontre un véritable engouement auprès des joueurs et signe déjà un record impressionnant sur Steam, devenant le plus gros lancement jamais enregistré par un épisode de la saga. 10/07/2026, 13:42
Test Assassin’s Creed Black Flag Resynced : Ubisoft retrouve enfin son trésor perdu Avec Assassin’s Creed Black Flag Resynced, le studio fait le choix d’une approche plutôt intelligente. Plutôt que de repartir de zéro, cette nouvelle version conserve l’essentiel de l’expérience originale. 08/07/2026, 14:20

Assassin’s Creed Black Flag Resynced : un remake taillé pour la PS5 Pro ? Une vidéo veut nous le prouver 30/06/2026, 15:56
Assassin’s Creed Black Flag Resynced : on l'a testé toute une journée, du matin au soir, nos impressions 21/05/2026, 18:00
Assassin’s Creed Black Flag Resynced : Ubisoft fait le point sur les nouveautés du remake, gameplay à l'appui 05/05/2026, 20:47
Assassin’s Creed Black Flag Resynced : on a vu le remake, on a du gameplay et plein d'informations inédites ! 23/04/2026, 18:15


Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Jeu : Action
Editeur : Ubisoft
Développeur : Ubisoft Singapour
9 Juil 2026
9 Juil 2026
9 Juil 2026

à ne pas manquer
voir la vidéo En tête-à-tête avec PEDRO PASCAL, on a parlé de Star Wars, Last of Us, Avengers Doomsday et DiCaprio voir la vidéo
En tête-à-tête avec PEDRO PASCAL, on a parlé de Star Wars, Last of Us, Avengers Doomsday et DiCaprio

Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres News