L'aura d'Assassin's Black Flag est toujours aussi forte : le remake explose les compteurs

Treize ans après sa sortie originale, Assassin’s Creed IV Black Flag continue de prouver qu’il possède une place bien particulière dans le cœur des joueurs. Alors qu’Ubisoft espérait relancer l’intérêt autour de l’une des aventures les plus appréciées de la saga avec Assassin’s Creed Black Flag Resynced, le pari semble largement réussi, puisque le remake vient de franchir un cap impressionnant avec 2 millions d’exemplaires vendus en seulement 24 heures. Ubisoft a d’ailleurs communiqué sur les ventes réelles du jeu et non le nombre de joueurs comme c'était le cas lors de la sortie d'Assassin's Creed Shadows. Un détail qui n’est pas anodin et qui prouve que les ventes de l'épisode au Japon étaient insuffisantes pour ne pas révéler les vrais chiffres de ventes.









Une performance qui semble confirmer une nouvelle fois l’attachement énorme de la communauté envers Black Flag, souvent considéré comme l’un des épisodes les plus populaires de toute la série grâce à son mélange unique entre exploration maritime, combats navals, chasse au trésor et ambiance de piraterie. Plus d’une décennie après sa sortie initiale, le jeu semble toujours bénéficier d’un véritable statut culte auprès des fans. Les autres indicateurs vont également dans le même sens. Le jeu affiche actuellement les meilleurs scores critiques de la saga depuis plusieurs années avec 84% sur Metacritic, tandis que sa sortie PC a marqué un nouveau record historique pour Assassin’s Creed sur Steam. Le titre a ainsi atteint un pic de 99 451 joueurs simultanés, dépassant largement les performances d’Assassin’s Creed Shadows, qui avait culminé à 64 825 joueurs sur la plateforme de Valve.









Mais derrière cette réussite commerciale et critique se cache une situation beaucoup plus contrastée pour les équipes qui ont participé au développement. Alors qu’Ubisoft pourrait normalement célébrer ce lancement comme une véritable victoire, plusieurs employés ayant travaillé sur le projet ne sont plus présents pour profiter de ce succès. Le studio barcelonais d’Ubisoft, qui a participé activement au développement de cette refonte aux côtés de plusieurs autres équipes internes, a récemment subi une vague de licenciements touchant plus de 50 personnes. Une situation qui donne forcément un goût amer à cette réussite... Malgré cela, Assassin’s Creed Black Flag Resynced semble bien parti pour devenir l’un des succès majeurs de la franchise récente. Entre l’accueil critique positif, un lancement record sur Steam et des ventes qui dépassent rapidement les attentes, Ubisoft tient peut-être avec cette refonte une preuve supplémentaire que les joueurs restent profondément attachés aux anciens épisodes de la saga.





Le jeu est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, ainsi que via Ubisoft+, au prix de 59,99€ pour l’achat classique.



