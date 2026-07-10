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Black Myth Wukong : on était au concert symphonique à Los Angeles, il y avait une vibe E3 2026 nostalgique

Black Myth Wukong : on était au concert symphonique à Los Angeles, il y avait un

Après avoir marqué l'histoire du jeu vidéo avec un lancement record (10 millions de ventes en 3 jours, 30 millions après 2 ans d'exploitation), Black Myth Wukong poursuit son rayonnement bien au-delà du jeu vidéo. Le titre de Game Science s'offre désormais une véritable tournée mondiale avec le Black Myth Wukong Global Concert Tour, une série de concerts qui célèbre la bande originale du jeu. Le coup d'envoi a été donné le 30 mari dernier à Hangzhou en Chine, puis le 7 juin à Shanghai, pour ensuite faire escale aux Etats-Unis pour deux dates clefs : le 7 juillet à Los Angeles et le 12 juillet à New York. Nous étions à Los Angeles il y a quelques jours, retour sur une soirée mémorable.



Le concert s'est tenu au Peacock Theater, en plein cœur de Downtown Los Angeles, une salle bien connue des joueurs puisqu'il s'agit de l'ancien Microsoft Theater, où se sont déroulées pendant de nombreuses années les conférences Xbox de l'E3 ainsi que de nombreux événements majeurs de l'industrie. Pour beaucoup de passionnés présents sur place, retrouver cette salle emblématique a immédiatement rappelé l'époque des grands salons de Los Angeles, offrant une véritable nostalgie des années E3, cette fois au rythme des musiques de Black Myth Wukong plutôt que des annonces de jeux.

Black Myth Wukong

Dès les premières minutes, l'orchestre a plongé le public dans l'univers du Wukong, ou plutôt de sa réincarnation, Le Destiné. Les musiques du jeu étaient déjà puissantes à l'écoute, mais elle prennent une toute nouvelle dimension en live, grâce à cet orchestre symphonique qui a sublimé chaque morceau du jeu. En arrière-plan, des extraits de gameplay, des cinématiques et plusieurs séquences narratives sont projetés sur écran géant, permettant aux spectateurs de revivre les moments les plus marquants de l'aventure. Le spectacle ne s'est pas contenté d'enchaîner les morceaux emblématiques, il a mis également en avant toute la richesse artistique du titre, notamment grâce aux nombreuses cinématiques animées qui ont jalonné les différents chapitres du jeu. Une manière de rappeler que Black Myth Wukong ne brille pas uniquement par son gameplay ou ses combats exigeants, mais aussi par sa mise en scène et son héritage culturel directement inspiré du roman chinois : La Pérégrination vers l'Ouest.

Black Myth Wukong


L'un des moments les plus applaudis de la soirée concernait le Moine sans tête, devenu l'un des personnages les plus populaires auprès des joueurs. Initialement attendu sur scène, Xiong Zhuying, compositeur et interprète associé au personnage, n'a finalement pas pu assister au concert suite à des problèmles de VISA. Après un message vidéo expliquant son absence, c'est son fils qui est monté sur scène avec le Sanxian, l'instrument traditionnel chinois à trois cordes utilisé par le Moine sans tête dans le jeu. Une apparition qui a déclenché une véritable ovation dans la salle. Ceci étant dit, au fil du concert, les prestations sont devenus progressivement plus spectaculaires et dramatiques aussi. De nouveaux chanteurs ont rejoint l'orchestre, les performances vocales ont pris davantage de place et les compositions ont gagné en intensité émotionnelle. La représentation s'est achevée finalement sur le thème principal de Black Myth Wukong, seul passage qu'il était possible d'enregistrer avec son smartphone, le tout interprété devant un public qui a offert une longue standing ovation aux musiciens. Quant au rappel, il s'agissait tout simplement de l'interprétation musicale de Black Myth Zhong Kui, la suite spirituelle qui arrivera dans quelques années.

Black Myth Wukong


Vous l'avez compris, cette tournée musicale accompagne le succès colossal du jeu de Game Science, qui n'a pas fini de faire parler de lui. Récompensé lors des Game Awards 2024 avec les trophées du Meilleur jeu d'action et du Player's Voice Award, Black Myth Wukong avait également franchi la barre des 10 millions d'exemplaires vendus en seulement quatre jours après son lancement, confirmant son statut de phénomène mondial. Après cette étape à Los Angeles, le Black Myth Wukong Global Concert Tour poursuivra son voyage avec une représentation programmée au prestigieux Carnegie Hall de New York, avant de continuer dans plusieurs grandes villes à travers l'Asie. L'Europe devrait aussi s'inviter avec deux escales, à Berlin et à Londres. Unee nouvelle façon pour Game Science de prolonger l'aventure et de faire vivre l'univers de Black Myth Wukong bien après la fin de l'histoire du Destiné.

Black Myth Wukong

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Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 10 juillet 2026
17:08


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Black Myth Wukong

Jeu : Action/RPG
Développeur : Game Science
20 Août 2024
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