Black Myth Wukong : la version physique PS5 est confirmée, premiers détails

Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps avant la bonne nouvelle ne tombe : Black Myth Wukong va avoir droit à sa copie physique sur PlayStation 5. Une information qui a été relayée par le compte Twitter officiel du jeu , avec en prim eune jolie illustration d'un singe tenant un disque entre ses doigts. De quoi faire des heureux, notamment en France, l'un des rares territoires où le physique se vend mieux que le dématérialisé. Pour l'heure, aucune date de sortie pour cette édition boîte de Black Muth Wukong n'a été communiquée, mais on imagine que le studio Game Science va nous tenir au courant. En attendant, on rappelle que les 20 millions de copies vendues ont été largement dépassées, que le jeu a généré plus d'un milliard de dollars au box office et qu'une extension est en cours de développement. Royal au bar comme on dit.Mise à jour : selon le compte Billbil-kun, qui a fait fuiter de nombreuses informations qui ont été vérifiées par la suite, c'est le 21 octobre que sortira la version physique de Black Myth Wukong aux Etats-Unis pour 64.99$, et "très bientôt" en Europe pour 69.99€.