Black Myth Wukong : 20 millions de ventes et le 1er DLC pour le Nouvel An Chinois

Les performances de dingue de Black Myth Wukong n'ont pas fini de surprendre. Alors que nous nous approchons de son mois de commercialisation, nous apprenons que le titre de Game Science vient de franchir le seuil des 20 millions de ventes. Un score colossal que peu de jeux peuvent prétendre, mais il faut dire qu'il est aidé par le public chinois qui a été séduit par ce premier grand AAA. Si l'on en croit Daniel Camilo, analyste gaming habitant à ShenZhen en Chine, 70% des ventes auraient été réalisées sur le sol chinois. On le savait déjà, mais un DLC est actuellement en préparation, et sa date de sortie aurait déjà été fixée pour fin janvier 2025 pour correspondre au Nouvel An Chinois. A noter d'ailleurs que Black Myth Wukong est sorti en pleine année du singe, symbole fort pour les développeurs qui voulaient profiter de cet alignement des planètes pour que le succès soit au rendez-vous et ce fut le cas.