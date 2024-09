Black Myth Wukong : 18 millions de ventes en 15 jours, il fait mieux que n'importe quel Souls-like existant

41 en 2020 pour finir à 140 en 2024. De quoi remettre en perspective les méthodes de travail et le financement des studios occidentaux...





Le lancement de Black Myth Wukong a surpris toute l'industrie du jeu vidéo, c'est assez évident. Si l'on savait que ce premier AAA venu de Chine avait des chances de performer, on se doutait peut-être pas qu'il allait autant enchaîner les records. A ce stade, le titre de Game Science vient de franchir les 18 millions de copies vendues (PC et PS5) en seulement 15 jours d'exploitations, c'est donc 8 millions de plus la semaine suivant sa sortie, lui qui avait réalisé 10 millions de ventes les trois premiers jours. Selon un rapport de Bloomberg , le jeu aurait déjà engrangé plus de 800 millions de dollars au studio chinois et les scores sont loin de s'arrêter, puisque le jeu jouit toujours d'une hype importante. Bloomberg dévoile également que le budget du jeu avoisine les 70 millions de dollars sur 6 ans de développement, ce qui est 2 à 3 fois moins que les AAA occidentaux habituels. Il faut dire que l'équipe en charge du développement était nettement moins importante que celles des blockbusters américains par exemple, puisque Game Science a démarré la production à 13 personnes de 2018 à 2019,