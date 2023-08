Black Myth Wu Kong : 51 min de gameplay en 4K, c'est toujours aussi prometteur

Après 3 ans de teasing, Black Myth Wu Kong est enfin prêt à affronter le public occidental, lui qui a longtemps fait fantasmer les joueurs par le biais de ces vidéos de gameplay. Nombreux d'ailleurs étaient sceptiques, parlant même de vaporware, car le jeu étant développé en Chine. Mais dès demain, il sera possible pour n'importe quel visiteur de la gamescom de mettre la main dessus et se faire une idée sur ce Souls-like se déroulant dans le monde Sun Wu Kong, le célèbre roi des singes. Une belle manière pour la Chine de mettre en lumière son plus célèbre conte, qui a inspiré tellement d'oeuve, Dragon Ball pour commencer. Histoire de prouver au monde entier que le jeu est bien réel et qu'il semble tenir ses promesses, le studio Game Science a organisé un livesteam pour montrer 50 minutes de gameplay et quelques uns des boss qu'on pourra affronter dans le jeu. En parallèle, il y a quelques semaines, le studio chinois a invité des journalistes dans leur studio pour un preview event où les retours ont été plus que positives. La date de sortie n'est pas encore connue, mais on approche du bout du tunnel.