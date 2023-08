Black Myth Wu Kong : des combats de boss costauds en 4K RTX, powered by NVIDIA

Depuis quelques jours, on ne parle que de Black Myth Wu Kong, lui qui est revenu sur le devant de la scène après une année de silence-radio. Il faut dire que sa présence à la gamescom 2023 fait sensation et les gens qui ont pu le tester en sortent vraiment convaincus. On se souvient aussi que la veille de la conférence du salon allemand, le studio Game Science avait réalisé un live de plus de 51 minutes pour dévoiler de nouvelle séquences de jeu et confirmer que le projet n'est pas un énième vaporware. Alors forcément, après une telle démo, difficile d'enchainer les trailers, mais ces derniers n'en restent pas moins intéressants, ne serait-ce que pour apprendre des choses sur l'histoire, les personnages et voir encore plus de boss. Ces derniers semblent nombreux, variés et offrant un challenge digne de ce nom.