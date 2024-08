Black Myth Wu Kong : le trailer final est tombé, il dure 4'45 min et il est somptueux

'final trailer', d'une durée de 4'45 min et qui met en avant plusieurs choses. Outre le flow incroyable de Sun Wukong, ce sont ses différentes transformations qu'on peut apercevoir. Jusqu'à présent, le studio n'avait montré que quelques métamorphoses, mais en sachant que dans le roman, notre roi-singe est capable de se transformer à loisir, le voir prendre l'apparence d'autres animaux nous rassurent quant au respect du matériau d'origine. Dans la vidéo, on observe que Sun Wukong va acquérir de nouveaux pouvoirs en abattant les boss qu'il va croiser sur sa route. D'ailleurs, on en voit des nouveaux dans cette bande-annonce finale, au chara-design toujours aussi somptueux, ce qui nous pousse à vous rappeler que le jeu comptera 80 boss et 160 types d'ennemis différents. La vidéo met aussi l'accent sur la narration, une composante importante du jeu, et que beaucoup déplorent dans le récent Elden Ring. Parce que oui cryptique rime aussi avec anecdotique.



La sortie Black Myth Wukong est calée au 20 août 2024 sur PC et PS5. La version Xbox est repoussée suite à des soucis d'adaptation sur la plateforme, sans doute à cause de la Xbox Series S et ses performances moindres.





Nous sommes à 12 jours de la sortie de Black Myth Wukong et le studio chinoi Game Science a décidé de lâcher le