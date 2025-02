Black Myth Wukong : 25 millions de ventes, 30% en Occident, le point sur les derniers chiffres

Véritable phénomène de l'été dernier, Black Myth Wukong a permis de redistribuer les cartes dans l'industrie du jeu vidéo. Faire des AAA avec 'seulement' 70 millions de dollars de budget et faire exploser les compteurs, c'est possible. Concernant ses chiffres de ventes, on était resté aux fameux 20 millions de copies vendues en l'espace de 15 jours, mais depuis plus rien. Il aura fallu l'intervention de Yang Qi (co-fondateur de Game Science, et Art Director sur le jeu) lors du West Lake Art Forum qui s'est tenu à la School of Animation and Games of the China, pour savoir que Black Myth Wukong a désormais dépassé les 25 millions de copies dans le monde.Yang Qi indique par ailleurs que 30% de ventes ont été effectués en Occident, ce qui nous donne un chiffre aux alentours de 7.5 millions de copies, sur une période d'à peine 6 mois. Une performance incroyable qui fait d'ailleurs mieux que certains des plus grands jeux occidentaux. A titre de comparaison, le God of War de 2018 a dépassé les 10 millions de copies en un an, tandis que The Last of Us Part 2 a dû 2022 pour atteindre le même seuil, soit deux ans après sa sortie. On est donc sur une très belle durée concernant Black Myth Wukong.

Si l'on considère le prix du jeu à 60$ et, pour les besoins de l'argumentation, en le divisant par deux à 30$ pour tenir compte des frais Steam, des ajustements de prix régionaux et d'autres facteurs, ces 7.5 millions d'exemplaires rapporteraient environ 225 millions de dollars. Le chiffre obtenu est suffisant pour couvrir trois fois le budget de production de 70 millions de dollars du jeu (développement et marketing inclus), prouvant que Black Myth Wukong serait toujours un succès, même sans les joueurs chinois. Autant vous dire que si on intègre les chiffres globaux, on atteint des sommets hautement plus impressionnants.