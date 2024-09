Black Myth Wukong : voici comment payer le jeu moins cher qu'ailleurs !

Black Myth Wukong est l'un des jeux les plus joués et appréciés du moment. Il a battu des records sur Steam avec plus de 2,4 millions de joueurs en simultané le jour de sa sortie. En prenant en compte les joueurs PS5, le titre des studios Game Science a dépassé les 3 millions d'utilisateurs qui jouaient en même temps. En termes de ventes, Black Myth Wukong, c'est 10 millions de ventes en 3 jours et là, il vient de dépasser les 18 millions de copies vendues après 15 jours d'exploitation. Autant vous dire que peu de monde ont envie de passer à côté d'un tel titre. Uniquement proposé en version digitale, le jeu ne peut profiter des promotions habituelles dans nos points de vente préférés. Mais il existe une méthode pour payer son Black Myth Wukong bien moins cher qu'ailleurs et c'est via Cyberghost VPN que c'est possible. Allez, on vous explique comment faire.



BLACK MYTH WUKONG MOINS CHER SELON LES TERRITOIRES



Que ce soit sur Steam ou sur le PlayStation Store, la tarification régionale est activée selon les pays puisque les sociétés décident du prix de leurs jeux en fonction du coût de la vie d'un pays. Et forcément, Black Myth Wukong n'est pas vendu au même tarif en France, en Chine ou ailleurs. Voici un tableau qui vous donne le prix du jeu selon certains pays, ce qui permet de constater que c'est en Chine et au Brésil que le tarif est le plus avantageux. Mais alors comment faire pour profiter des prix des autres pays ? Le moyen de plus simple est d'utiliser un VPN tel que Cyberghost VPN qui dispose de pas moins de 7 400 serveurs dispersés dans plus de 100 pays différents. De cette manière, il est possible de masquer son activité Internet, de protéger ses données personnelles, d'autant que certaines options comme le kill switch permettent de couper votre connexion en cas de problème de connectivité à un serveur pour ne pas compromettre son anonymat. Mieux, par le biais de ces nombreux serveurs répartis dans le monde, il est possible de profiter de serveurs dédiés pour le jeu vidéo. Cela permet en effet de réduire les risques d'encombrement et d'éviter ainsi les latences qui pourraient réduire votre expérience gaming, notamment pour les joueurs en ligne.









PAYER MOINS CHER GRÂCE À CYBERGHOST VPN

Pour Black Myth Wukong, il suffit de changer la géolocalisation, de sélectionner Chine ou Brésil, et vous pourrez ensuite vous rendre sur le site officiel heishenhua.com, de cliquer sur le bouton "Acheter maintenant" et ainsi profiter du prix local. Voilà de quoi faire une belle réduction pour jouer à l'un des meilleurs jeux de 2024. A noter qu'il existe trois plateformes où trouver le jeu : Steam, Epic Games Store (que vous connaissez déjà) et WeGame, qui n'est autre que le portail gaming du géant chinois Tencent, et qui est à la fois une plateforme de distribution de jeux vidéo et une bibliothèque personnelle de jeux PC.















ÇA MARCHE AUSSI AVEC LE CINÉMA

D'ailleurs, sachez que cette méthode fonctionne aussi pour les plateformes de SVOD telles que Netflix, Disney+, Amazon Prime, etc, qui proposent également des tarifs abonnements différents selon les pays dans lesquels elles sont diffusés, toujours dans l'optique de correspondre au niveau de vie de chaque région du globe. Mieux, certaines de ses plateformes disposent aussi d'un catalogue différent selon les pays et aux Etas-Unis par exemple, on peut profiter des films fraîchement sortis au cinéma, puisqu'il n'y a pas de chronologie des médias, que les films arrivent en streaming moins de 2 mois après leur diffusion au cinéma.





Le mieux est évidemment de tester Cyberghost VPN par vous mêmes, d'autant que nous pouvons vous proposer une réduction de -83% -avec en prime 4 mois offerts, ce qui revient à soit 2,03 €/mois si vous choisissez l'abonnement sur 2 ans.





