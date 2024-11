Black Myth Wukong : la version physique PS5 enfin datée, la jaquette et bonus dévoilés

Fin octobre, on apprenait l'arrivée de la version physique PS5 de Black Myth Wukong. Une annonce soudaine et presque inattendue, d'autant que le lendemain, le jeu était disponible aux Etats-Unis gravé sur un joli Blu-ray. La version européenne était encore dans le flou, mai on savait que c'était le distributeur Maximum Entertainment qui allait s'en charger. Bonne nouvelle, de nouvelles informations viennent de tomber, et on apprend que c'est le 12 décembre prochain que le jeu débarquera dans nos contrées, avec en prime quelques bonus en plus. En effet, un code de téléchargement sera inclus pour récupérer tous les contenus de l'édition numérique Deluxe, dont voici les détails :





- Une arme : le bâton de Nuage de bronze.

- De l'équipement : le masque d'opéra nuo, l'armure de bienfaiteur d'opéra nuo, les brassards d'opéra nuo et les brodequins d'opéra nuo.

- Un bibelot : le carillon.

L'arme, l'équipement et le bibelot inclus peuvent être récupérés depuis le menu Présents du pionnier à l'Autel du gardien (point de réapparition) au début du jeu.

- Une sélection tirée de la bande originale numérique.

La sélection tirée de la bande originale numérique vous permet d'écouter plusieurs pistes musicales du jeu en activant la fonction Bibliothèque musicale sur l'écran-titre du jeu.