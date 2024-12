Black Myth Wukong : le jeu s'offre une grosse mise à jour, un mode 'Boss Rush' fait partie des nouveautés

A quelques jours de la cérémonie des Game Awards 2024, le jeu Black Myth Wukong s'offre une première grosse mise à jour de contenu. C'est quelque chose que Feng Ji, le co-fondateur de Game Science et game director sur le jeu aussi, avait teasé il y a quelques semaines lorsque son jeu avait remporté le prix de l'Ultimate Game of the Year, qu'il fallait s'attendre à des surprises d'ici la fin de l'année. C'est donc chose faite avec cet update 1.0.12.16581 qui ajoute pas mal de choses, mais surtout un mode 'Boss Rush' qui permet de revivre les plus grands combats du jeu. Trois modes de difficulté sont par ailleurs proposés, tandis qu'une seconde option permet d'affronter les boss les uns après les autres, avec des malédictions personnalisées. Ce patch propose aussi des correctifs et voici la liste complète.





Mises à jour majeures

Nouveau gameplay : Défi

« Il est difficile d'affronter à nouveau les anciens rivaux, mais le Grand Sage l'emportera toujours !»

Après avoir terminé le jeu au moins une fois, le Destiné peut trouver « Défi » dans n'importe quel sanctuaire de gardien.

Il existe deux types de défis disponibles : « Retour des rivaux » et « Gantelet des légendes ».

« Retour des rivaux »

Le Destiné peut défier un ancien adversaire en duel, en choisissant parmi trois niveaux de difficulté.

Si des adversaires restent invaincus dans le jeu principal, la nouvelle bataille correspondante ne sera pas disponible.

« Gantelet des légendes »

Le Destiné peut combattre plusieurs adversaires à la suite, en utilisant des malédictions personnalisées pour adapter la difficulté.

Ce mode peut être difficile, car certains anciens adversaires peuvent surprendre avec de nouveaux mouvements. Procédez avec prudence !

Si des adversaires restent invaincus dans le jeu principal, le gantelet associé ne sera pas disponible.

Terminer un gantelet récompense les joueurs avec de nouveaux trésors rares.

Médecine : « Gélules d'écailles scintillantes » et sa formule ;

Boissons et trempages : « Vin aigre », « Chrysanth résistant au gel » et « Bois de cerf robuste » ;

Curiosités : « Stone Tiger Tally », « Ever-Burning Palace Lantern » et « Fragment of the Ocean-Settling Pillar » ;

Équipement : « Three Hill Crown » ;

Armes : « Qing Mallet », « Fanged Cyan Staff » et « Leeching Centipede Staff ».





Nouvelle fonctionnalité de jeu : la carte du voyageur

« Laissez la carte tracer le voyage du voyageur ».

Un personnage remarquable a capturé ces paysages, les organisant en cartes pour le guidage et le marquage.

Une carte du voyageur peut être déverrouillée lorsque le Destined One entre pour la première fois dans la Montagne du Vent Noir et rencontre le Gardien.

Ensuite, pour chaque nouveau territoire atteint, une « carte du voyageur » peut être achetée au sanctuaire du Gardien.

Nouvel équipement : ensemble d'armure d'opulence

Alors que l'année touche à sa fin, nous souhaitons à tous les Destined Ones un joyeux Nouvel An chinois ! Que vous ayez de la joie et de la prospérité toute l'année.

Quatre pièces d'armure spéciales ont été fabriquées pour célébrer le prochain Nouvel An chinois.

Après l'installation, tous les Destined Ones peuvent les réclamer directement via le « Cadeau du pionnier » dans n'importe quel sanctuaire du Gardien.

Nouvelles fonctionnalités de la bibliothèque musicale

« Black Myth: Wukong Soundtrack Selection » a été ajouté en tant que nouvelle application de bande sonore (certains morceaux ne sont pas disponibles à l'exportation en raison de restrictions de droits d'auteur).

Remarque : en raison de problèmes de configuration sur EPIC, les acheteurs de « Black Myth: Wukong Deluxe Edition Upgrade » peuvent subir des retards dans la réception de la sélection de bandes sonores. Votre patience est grandement appréciée.





Corrections de bugs

Boss

Correction d'un problème où les chefs yaoguai « Le roi du royaume des sables mouvants et son fils » pouvaient ne pas laisser tomber l'esprit du « Second prince des rats » après leur défaite.

Correction d'un problème où la reine yaoguai « Kang-Jin Star » mourrait de manière inattendue dans certaines conditions.

Correction d'un problème où « Zhu Bajie » ne pouvait pas être vaincu pendant une certaine phase.

Correction d'un problème où le roi yaoguai « Yellow Loong » restait coincé sous terre dans certaines situations.

Correction d'un problème où certaines compétences du roi yaoguai « Yellow Loong » ne pouvaient pas être interrompues même après avoir été vues à travers.

Correction d'un problème où les chefs yaoguai « Cloudy Mist, Misty Cloud » continuaient d'attaquer les joueurs alors qu'ils étaient invisibles dans certaines conditions.

Correction d'un problème où le chef yaoguai Lang-Baw-Baw ne pouvait pas s'engager dans un combat dans certaines conditions.

Correction d'un problème où certaines compétences de "Erlang, la Divinité Sacrée" infligeaient des dégâts anormaux au Destiné.

Correction d'un problème où le Destiné pouvait s'engager dans la bataille avec "Les Quatre Rois Célestes" sous d'autres formes que "Singe de Pierre" lors d'opérations spécifiques.

Correction d'un problème où le Destiné pouvait être bloqué par un mur invisible, l'empêchant d'entrer en combat dans certaines situations.

Amélioration des performances de grappin du roi yaoguai "Sage du Vent Jaune".

Réduction de la durée d'invulnérabilité du "Martialiste à Casquette Verte".

Amélioration de l'efficacité du vaisseau "Dompteur de Vent" contre le chef yaoguai "Non-Void".

Amélioration de l'expérience de combat avec les chefs yaoguai "Brume Nuageuse, Nuage Brumeux".

Amélioration de l'expérience de combat avec le chef yaoguai "Mante aux Bras d'Émeraude".

Amélioration de l'expérience de combat avec "La Coquille Brisée du Grand Sage".







Niveaux

Correction d'un problème où Zhu Bajie n'apparaissait pas au Mont Huaguo dans certaines conditions.

Protagoniste

Amélioration de l'expérience lorsque le Destiné consomme plusieurs médicaments consécutivement.

Amélioration de l'expérience des Combos variés et des Attaques lourdes chargées.

Optimisation de la description des talents liés aux transformations.

Correction d'un problème où la détection des dégâts des Compétences spirituelles persistait indéfiniment sous certaines opérations.

Correction d'un problème où l'animation de Strand de sauvetage ne pouvait pas être déclenchée lorsque le talent avait pris effet sous des opérations spécifiques.

Correction d'un problème où "Masque du Roi Taureau" pouvait gagner en Focus même lorsqu'il était attaqué pendant des états invincibles (Doging, Perfect Dodging ou Seeing-Through).

Interaction

La barre de progression de la bibliothèque musicale prend désormais en charge le glissement.

La personnalisation des commandes du clavier et de la souris prend désormais en charge les boutons latéraux de la souris.

Correction d'un problème où l'icône du bouton Sprint ne s'affichait pas dans la disposition du contrôleur de type B.

Correction d'un problème où l'interface d'inventaire pouvait ne pas afficher le contenu sous certaines opérations.

Correction d'un problème où l'interface utilisateur pouvait être mal alignée sous certaines opérations.







Son et sous-titres

Correction d'erreurs dans certains effets sonores.

Correction d'une lecture vocale anormale pour certains rois yaoguai.

Optimisation du volume de certains effets sonores.

Performances

Correction de plantages occasionnels pour certains utilisateurs après l'activation de la génération d'images DLSS.

Correction de problèmes de scintillement d'écran pour certains utilisateurs après l'activation de XeSS.

Correction d'un problème de fuite de mémoire dans certaines conditions.

Correction de plantages causés par des pilotes obsolètes.

Optimisation des performances pour de nombreuses scènes et combats de boss sur des configurations moyennes et bas de gamme.

Amélioration des performances du Full Ray Tracing sur GeForce RTX.

Localisation et autres

Ajout de la prise en charge linguistique du turc.

Ajout et amélioration des traductions pour les portraits dans plusieurs langues.

Correction d'erreurs de traduction et correction de problèmes d'orthographe, de majuscules et de cohérence terminologique dans plusieurs langues.

Amélioration de la traduction des paroles dans plusieurs langues.

Amélioration de la qualité de certaines voix off en anglais et de leur synchronisation avec les sous-titres.

Augmentation de l'affichage du texte dans plusieurs langues.