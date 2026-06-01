PlayStation FlexStrike : on a testé le stick arcade de la PS5, il a le cliquetis de la manette NeoGeo

Le 6 août prochain sortira Marvel Tokon Fighting Souls, le prochain jeu né de la collaboration entre Marvel, PlayStation et le studio japonais Arc System Works. Un jeu particulièrement attendu et ce pour plusieurs raisons. La première, c’est parce qu’il s’agit du premier jeu de baston depuis Marvel vs Capcom Infinite en 2017, soit il y a quasiment 10 ans. L’autre raison valable, c’est parce qu’il s’agit du nouveau jeu développé par les développeurs de Dragon Ball FighterZ et la série des Guilty Gear, des références dans le genre. Et histoire de marquer le coup comme il se doit, c’est à cette même date précise que Sony Interactive Entertainment a choisi de commercialiser son PlayStation FlexStrike, son premier stick arcade maison. Il sera lui aussi commercialisé le 6 août 2026, on vous l’annonce dès l’intro de notre papier dédié à nos impressions. Parce que oui, nous avons pu tester la bête et on a même pu discuter avec son créateur Edwin Foo, VP of Product Development. Compte-rendu.





Street Fighter 6, Tekken 8, Fatal Fury City of the Wolves, Demon Slayer, 2XKO, Multiversus, les jeux de baston se sont pas mal multiplier ces dernières années et l’explosion en popularité d'événements comme l’EVO ont permis de remettre la lumière sur le VS Fighting. C’est dans ce contexte que Sony Interactive Entertainment va tenter de faire d’une pierre deux coups en lançant simultanément Marvel Tokon Fighting Souls et son PlayStation FlexStrike, son premier stick arcade prévu sur PS5, mais aussi PC. Derrière ce projet, on retrouve Edwin Foo, VP of Product Development chez Sony Interactive Entertainment, avec plus de 20 ans d’ancienneté au sein de la firme japonaise. Son nom ne vous peut-être pas grand chose, mais c’est c’est à lui qu’on doit d’autres accessoires qui ont fait pas mal parler d’eux ces derniers temps, à savoir les casques Pulse ou le désormais très populaire PlayStation Portal, la presque console portable de Sony sorti en 2023 et qui a retrouvé un nouvel intérêt depuis l’arrivée du cloud gaming et donc du streaming sur la machine. Mais ce qu’il faut retenir avant tout, c’est que tous ces produits ont tous un point commun : essayer de rendre l’écosystème PlayStation plus simple à vivre au quotidien, sans forcément passer par des set-ups compliqués. Et son parcours explique pas mal de choses dans cette volonté de cohésion dans la conception des produits PlayStation depuis l’ère PS5. Car avant d’atterrir chez Sony, Edwin Foo a passé plus de dix ans chez Apple dans l’ingénierie hardware, avec aussi des passages chez Bose ou Compaq. On est donc clairement sur quelqu’un qui pense produit avant de penser “gaming pur”, avec une vraie obsession de l’intégration et du ressenti utilisateur. Mais l’autre bonne nouvelle, c’est que Edwin est aussi un gamer et il m’a avoué son amour pour les jeux d’arcade dans les années 80 et 90, notamment sa passion pour la NeoGeo qu’il m’a avoué à demi-mot. Il est chez Sony PlayStation, il ne peut pas prendre position pour un concurrent…







LE STICK QUI FLEX





Et le PlayStation FlexStrike a justement été pensé avec cette même philosophie, à savoir être un produit qui corresponde à l’écosystème PlayStation, tout en restant exigeant pour les puristes qui veulent avoir un vrai bon stick arcade entre les mains. Mais PlayStation veut pousser le concept un peu plus loin, en proposant d’autres features plus modernes, plus ergonomiques aussi et surtout plus pratiques dans ses usages. Première chose à savoir, le PlayStation FlexStrike est un stick arcade sans-fil qui fonctionne avec le PlayStation Link, la fameuse technologie propriétaire de Sony. Car comme vous le savez, pendant longtemps, le principal compromis du sans-fil dans le jeu vidéo a été la latence. Même si le Bluetooth est devenu très performant, il reste rarement optimal pour les usages compétitifs, où quelques millisecondes de délai peuvent suffire à dégrader l’expérience, qu’il s’agisse des FPS, des jeux de combat, ou des jeux de rythme. Le PlayStation Link a prouvé depuis son avènement sur le marché que la technologie maison de Sony est capable de réduire la latence au maximum, tout en maintenant une connexion stable et une bonne qualité audio. On l’a expérimenté avec les différents accessoires de la gamme audio PlayStation Pulse, particulièrement convaincants à ce niveau-là. Tout ça pour vous dire que le PlayStation FlexStrike disposera d’une latence très basse annoncée, mais que si jamais les pro gamers ne sont pas à l’aise avec la connexion sans-fil, il sera toujours possible de passer en filaire, sachant que le cable USB-C est livré avec l’appareil.









En termes de design, on est clairement sur quelque chose de très “PlayStation dans l’ADN”, avec cette cohérence esthétique instaurée par la PS5 en 2020 et qu’on retrouve dans ses accessoires récents. Beaucoup de blanc, du noir bien sûr, mais surtout des lignes douces, et des angles légèrement arrondis, ce qui donne un rendu moins “bloc technique” que certains sticks très anguleux du marché. Le choix des matériaux va dans le même sens, puisqu’on est sur des finitions mates, avec une texture qui évite les traces de doigts, tout en donnant une sensation premium sans être ostentatoire. C’est au niveau du form factor que Sony a fait un très joli travail, alliant aussi bien le côté recherche en matière de design comme de confort à l’usage. Stick arcade oblige, le PlayStation FlexStrike est un objet assez massif, mais qui reste néanmoins plus équilibré et moins maousse que d’autres sticks du marché. Ce qu’on apprécie énormément, c’est cette ligne affûtée en forme de bouquin fermé, très fin à la base et qui prend de l’épaisseur à son extrémité. Et sachez que ce n’est pas qu’un choix purement esthétique, ça permet aussi à l’utilisateur d’avoir les mains parfaitement positionnées lorsque le PlayStation FlexStrike est posé sur les genoux. Sauf que ça fonctionne aussi lorsqu’il est posé à plat sur une table. En gros, cette forme permet de surélever les mains et donc de soulager nos poignées. Sur le long terme, c’est du confort total !







NEOGEO STYLE





Mais ce qui m'a immédiatement sauté aux oreilles, c'est le joystick. Dès mes premières secondes de test, j'ai retrouve ce fameux cliquetis mécanique qui rappelle instantanément les sticks NeoGeo, notamment la manette NeoGeo CD. Pour certains, ce ne sera qu'un détail, pour les joueurs qui ont grandi avec Fatal Fury, The King of Fighters, Samurai Shodown ou Art of Fighting, c'est tout sauf anodin, et encore moins pour Edwin Foo. Ce petit "clic-clic" sec et caractéristique fait partie de l'ADN des jeux de combat SNK. Il rappelle les salles d'arcade, les longues sessions sur NeoGeo et cette sensation très particulière qu'avaient les sticks de l'époque. Le FlexStrike ne cherche évidemment pas à reproduire un stick NeoGeo à l'identique (qui n'est d'ailleurs, soyons honnêtes, pas le meilleur du marché), mais retrouver ce ressenti et cette signature sonore apporte immédiatement quelque chose de familier. Et pour le fan de SNK que je suis, c'est clairement le genre de détail qui fait mouche. Il marque des points, forcément...





Autrement, le PlayStation FlexStrike se distingue également par l’intelligence de l’agencement de ses commandes. Les boutons principaux, dotés de switches mécaniques, bénéficient d’un espacement particulièrement bien étudié, offrant un accès rapide et confortable, même aux joueurs ayant de petites mains. Quant aux boutons secondaires, leur positionnement au-dessus du joystick, plutôt qu’à proximité des commandes principales, s’avère judicieux. Cette disposition limite de cette manière les pressions accidentelles en pleine action. On a tous connu ce mec qui met le jeu en pause parce que son doigt a glissé et a appuyé sur le mauvais bouton. On l’a tous connu ce mec-là. C’est même peut-être vous.







MAINSTREAM, MAIS PRO GAMER AUSSI





Il y a aussi un autre détail intéressant avec le PlayStation FlexStrike, c’est la personnalisation des gates (carré, rond, octogonal) qui est intégrée directement dans le design de l’objet, mais de façon assez discrète. En gros, en ouvrant le capot arrière du stick arcade, on a accès à ces restrictors gates qu’on peut changer en fonction de ses préférences et des jeux auxquels on joue. En gros, dans un stick arcade, les gates sont les pièces en plastique placées sous le joystick qui limitent et guident les mouvements. Elles déterminent la forme de la course du levier et influencent les sensations ainsi que la précision des directions. Chaque forme possède ses avantages et est appréciée selon le type de joueurs. La gate carrée est la plus répandue sur les sticks japonais par exemple, privilégiés sur Street Fighter 6. La gate octogonale possède huit côtés correspondant aux huit directions et beaucoup de joueurs la trouvent plus intuitive pour des jeux comme Tekken. Quant à la gate ronde, soit circulaire, elle procure une rotation fluide sans angles marqués. Certains joueurs l'apprécient pour les jeux nécessitant des mouvements circulaires fréquents. Ce sont des détails qui peuvent sembler secondaires si on ne joue pas aux jeux de combat, mais qui changent complètement la manière de contrôler les directions et donc la précision des combos ou des déplacements. En réalité, c’est typiquement le genre de feature qui montre que le PlayStion FlexStrike n’est pas juste un accessoire de plus, mais qu’il a été pensé pour aussi être utilisé par la crème des joueurs.









Il y a aussi tout un effort sur le côté pratique et le PlayStion FlexStrike a aussi été pensé pour rendre service à tous ces joueurs qui se baladent avec leur stick sous un drap ou une serviette. C’est la raison pour laquelle Sony a décidé de fournir un étui de transport, lui aussi pensé pour être bien bâti pour protéger chaque élément du stick arcade, notamment le joystick, mais avec là aussi des rappels de design liés à l’écosystème PlayStation. Une fois fermé, l’étui ressemble à une PS5 et à en croire Edwin Foo, il est même possible d’y intégrer une PS5 à l’intérieur. Sans doute une Pro, une standard reste à vérifier. Après, il faut aussi être honnête, il y a un vrai pari derrière tout ça. Les sticks arcade sont un marché très particulier, avec des joueurs très attachés à leurs marques, à leurs habitudes, parfois même à des sensations très précises qui ne pardonnent pas l’approximation. Donc même si le PlayStation FlexStrike a une approche très propre et très quali, il va devoir faire ses preuves face à des références déjà ultra installées dans la communauté. L’objet peut d’ailleurs faire la différence en termes de tarif, puisque le PlayStation FkexStrike sera vendu 199€, étui de transport y compris, ce qui en fait l’un des sticks les mieux placés en termes de rapport qualité/prix. Mais en même temps, c’est aussi ce qui rend ce lancement intéressant, et le fait de synchroniser la sortie du stick avec Marvel Tokon est plutôt malin. On attend que tout cela sorte pour qu’on puisse s’en faire un avis définitif.



PlayStation FlexStrike

Date de sortie : 6 août 2026

Prix : 199€, étui de transport compris







