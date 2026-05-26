Fortnite mis de côté : Epic révèle Unreal Engine 6 avec un autre jeu culte

Epic Games a créé la surprise totale ce week-end, en dévoilant officiellement l’Unreal Engine 6 lors du RLCS Paris Major, et contrairement à ce que tout le monde imaginait, ce n’est pas Fortnite qui sert de vitrine au nouveau moteur, mais bien Rocket League. Un choix complètement inattendu, surtout quand on sait que le jeu de Psyonix tourne encore sur l’Unreal Engine 3 depuis sa sortie en 2015. Après plus de dix ans sans véritable refonte technique, Epic a donc décidé de faire passer Rocket League directement de l’UE3 à l’UE6, soit un bond technologique assez colossal.





Le teaser montré pendant l’événement reste assez court, mais il donne déjà une idée du changement visuel. Les terrains affichent désormais un rendu beaucoup plus réaliste, avec un éclairage nettement plus moderne, des textures plus détaillées et des effets de réflexion bien plus poussés. Même les véhicules semblent avoir été entièrement retravaillés, notamment l’Octane, la voiture emblématique du jeu, qui apparaît avec de nouveaux effets de boost et des animations beaucoup plus fluides. Epic tease aussi une amélioration importante de la personnalisation des véhicules, avec des peintures et des pièces affichant un niveau de détail largement supérieur à celui du jeu actuel.









Beaucoup pensaient que Fortnite serait encore une fois utilisé pour présenter la nouvelle génération du moteur maison d’Epic Games, comme cela avait été le cas avec l’Unreal Engine 5. Mais cette fois, la firme semble vouloir montrer que l’Unreal Engine 6 n’est pas seulement capable de faire tourner de nouveaux projets ultra ambitieux, il peut aussi transformer radicalement un jeu déjà existant et techniquement vieillissant. Et Rocket League représente justement un bel exemple, avec une communauté toujours extrêmement active malgré une base technologique qui commençait sérieusement à dater.





Pour le moment, Epic Games reste très discret sur les détails techniques. Aucune information concrète n’a été donnée sur les nouveautés de l’Unreal Engine 6 par rapport à l’UE 5, et aucune date de sortie officielle n’a encore été annoncée, ni pour le moteur lui-même ni pour cette nouvelle version de Rocket League. Ce silence intrigue d’ailleurs beaucoup de joueurs et de développeurs, surtout quand on sait que l’Unreal Engine 5 continue encore aujourd’hui d’être critiqué pour ses problèmes d’optimisation et de performances sur de nombreux jeux récents. Le timing de cette annonce intrigue aussi énormément. Historiquement, Epic a généralement toujours lancé une nouvelle version majeure de son moteur en même temps qu’une nouvelle génération de consoles. L’UE 3 avait marqué l’ère Xbox 360 et PS3, l’UE 4 celle de la PS4 et de la Xbox One, puis l’UE 5 avait accompagné la génération PS5 et Xbox Series. Pourtant, l’Unreal Engine 6 arrive alors que la PS6 et les prochaines consoles ne sont même pas encore officiellement annoncées. Cela donne l’impression qu’Epic veut accélérer son calendrier et reprendre rapidement la main après les critiques visant l’UE5. Malgré tout, cette annonce confirme que Epic Games continue de voir extrêmement grand pour son moteur, qui reste aujourd’hui l’un des outils les plus importants de toute l’industrie vidéoludique. Entre les jeux AAA, les productions indépendantes, les projets mobiles, les consoles, le PC et même le cinéma avec Hollywood, l’Unreal Engine est devenu un outil incontournable.