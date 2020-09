Rocket League : le jeu passe bientôt en free-to-play, la preuve avec une vidéo 4K

Psynonix s'apprête à opérer un sacré changement dans Rocket League, puisque le jeu va bientôt devenir un free-to-play comme on peut le voir dans le trailer ci-dessous. Dès le 23 septembre, le titre changera de modèle économique à l'occasion d'un événement in-game appelé Llama-Rama qui aura lieu sur toutes les plateformes (PC, PS4, Xbox One, Switch). Les joueurs qui ont déjà acheté le jeu se verront promus au statut "Legacy", ce qui permettra d'avoir des items exclusifs. Ces derniers seront disponibles via l'inventaire dès le 24 septembre.

Sur PC, Rocket League ne sera plus disponible à l'achat sur Steam, puisque le studio a signé un deal avec l'Epic Games Store. Les joueurs qui ont acheté le titre pourront toujours y jouer, mais à moins d'avoir lié vos comptes Steam et EGS, il sera impossible de procéder à des achats dans la boutique du jeu. Ceux qui ajouteront Rocket League à leur bibliothèque Epic Games Store entre le 23 septembre et le 23 octobre (il sera donc gratuit) recevront en outre un coupon de 10$ valable sur toute la boutique (pour un achat de 14.99$ ou plus). On vous conseille donc fortement d'effectuer l'opération, ne serait-ce que pour profiter de ce bon de réduction.